Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 26 de junio en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este viernes 26 de junio de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.51 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.14 y 17.14 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en positivo a un precio de 17.51 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.7 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de operaciones. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no tuvo cambios evolución en su cotización de hoy. Luego de mantener la jornada previa al alza, hoy su valor es de 450.59 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia estable y sus valores al cierre fueron de 59.28 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.51 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.7 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 450.59 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.28 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te recomendamos comparar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Revisa el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.