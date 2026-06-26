Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de junio de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Es momento de dejar de cargar costales que ni tuyos son y comenzar de cero con toda la actitud. Ya estuvo bueno de vivir pensando en lo que pudo haber sido o en las oportunidades que dejaste pasar. Lo que no se hizo en su momento ya quedó atrás, pero lo que sí puedes hacer es aprovechar todo lo que viene a partir de este 26 de junio. Traes una energía muy fuerte para reinventarte, cambiar hábitos, mandar al demonio a quien solo te roba la paz y demostrarte a ti mismo de qué estás hecho. No necesitas que nadie te aplauda ni te dé permiso para crecer, con que tú creas en ti es más que suficiente. Deja de compararte con otras personas porque cada quien carga su propio costal y tú ni idea tienes de las batallas que libran cuando nadie los ve.
Te vas a enterar del rompimiento de una amistad o de una relación cercana y eso te hará reflexionar sobre quiénes realmente valen la pena. También llegará hasta tus oídos un chisme relacionado con una persona de tu pasado. No caigas en el juego de andar investigando ni removiendo cenizas donde ya no hay fuego. Si esa persona decidió salir de tu vida, por algo fue, y si la vida la sacó fue porque estorbaba para lo que viene. No permitas que la nostalgia te haga cometer la tontería de abrir una puerta que tanto trabajo te costó cerrar. Acuérdate que hay gente que solo vuelve cuando se le acaba el circo en otro lado.
Una persona de tez morena clara comenzará a acercarse más de la cuenta. Puede llegar con muy buenas intenciones o al menos eso aparentará, pero también podría convertirse en motivo de diferencias dentro de tu familia. No se trata de que le cierres la puerta a todo mundo, sino de que observes bien antes de entregar confianza. Hay personas que llegan disfrazadas de cordero y terminan siendo más colmilludas que un coyote hambriento. Si notas que alguien intenta ponerte en contra de los tuyos o sembrar dudas donde antes había tranquilidad, pon un alto desde el principio.
No hagas cambios por impulso solo porque andas aburrido o porque viste que a otros les funcionó. Cambia cuando tengas claro que será para crecer, sanar o mejorar. Si haces movimientos solo por capricho, podrías perder estabilidad, dinero o hasta una oportunidad importante de trabajo. Antes de tomar cualquier decisión grande, piénsala dos veces y escucha más a tu intuición que a la opinión de la gente metiche, porque esos son buenos para dar consejos, pero cuando las cosas salen mal ni el teléfono contestan.
En el amor vienen movimientos importantes. Si estás soltero o soltera, una persona comenzará a mover tus pensamientos de una manera que hace mucho no sucedía. Te hará recuperar la ilusión, pero tampoco te emociones al primer mensajito bonito. Deja que las acciones hablen más fuerte que las palabras. Hay quien promete el cielo y apenas puede ofrecer una nube. No entregues el corazón en abonos porque luego andas llorando por quien ni siquiera hizo el esfuerzo de conquistarte como mereces.
Si ya tienes pareja, bájale dos rayitas al carácter. No quieras sacar pleitos de hace tres años cada vez que discuten por cualquier tontería. Si decidiste perdonar, entonces deja de usar el pasado como arma porque eso desgasta cualquier relación. Hay posibilidad de una reconciliación muy bonita si ambos ponen de su parte, pero si uno sigue viviendo de reclamos y el otro de excusas, la relación comenzará a fracturarse poco a poco. Hablen claro, sin gritos y sin indirectas.
Una expareja no ha logrado sacarte completamente de su cabeza y esa energía podría manifestarse mediante un sueño bastante intenso. No significa que vaya a regresar ni que sea el amor de tu vida. Muchas veces los sueños solo sirven para cerrar ciclos pendientes y recordarte cuánto has cambiado. No confundas nostalgia con destino, porque luego terminas revolviendo sentimientos donde ya no queda nada bueno.
En cuestiones de dinero vienen gastos inesperados relacionados con el hogar o algún aparato que comenzará a fallar cuando menos lo esperes. Ponte abusado y no gastes por querer impresionar a nadie. No necesitas traer la cartera vacía para aparentar una vida que ni disfrutas. También podrían ofrecerte un negocio, una venta o una sociedad; revisa bien todo antes de firmar o aceptar porque alguien podría querer aprovecharse de tu buena fe.
Cuida mucho tu espalda, cuello y piernas, pues las tensiones acumuladas podrían pasarte factura. Descansa más, duerme tus horas y deja de pensar tanto antes de acostarte porque traes la cabeza hecha licuado. Un cambio de imagen, acomodar tu casa o deshacerte de objetos viejos atraerá muy buena energía y te ayudará a cerrar etapas que ya cumplieron su ciclo.
La vida te está poniendo frente a una oportunidad para demostrar cuánto has madurado. No desperdicies tu tiempo intentando convencer a quien ya decidió no creer en ti. Tú sigue caminando, porque mientras unos hablan de tu vida, tú vas a estar construyendo la que siempre soñaste. Y recuerda: quien de verdad quiere verte feliz jamás competirá contigo ni se molestará cuando te vaya bien.
VIRGO
Se abren puertas importantes en tu vida, pero también llegan personas nuevas que no todas vienen con buenas intenciones. No porque alguien te sonría significa que merece entrar hasta la cocina de tu vida. Aprende a observar más y hablar menos, porque traes una temporada en la que muchos querrán acercarse para sacar información, pedir favores o simplemente colgarse de tus logros. No seas desconfiado de todo el mundo, pero tampoco entregues tu confianza como si la regalaran en el mercado. Hay gente que primero te aplaude y después anda hablando pestes de ti a tus espaldas.
Has sentido desesperación porque algunos de tus sueños parecen no avanzar al ritmo que quisieras. Hay días en que te preguntas si tanto esfuerzo realmente vale la pena y hasta te dan ganas de aventar la toalla. Pues ni se te ocurra. Las cosas importantes toman tiempo y la vida te está enseñando que primero hay que construir buenos cimientos antes de levantar un castillo. No quieras correr cuando todavía estás aprendiendo a caminar. Lo que es para ti llegará, pero primero debes demostrar que tienes la paciencia y la disciplina para conservarlo.
Deja de aparentar una vida que no necesitas presumir. No tienes que demostrarle nada a nadie. Hay personas que viven más preocupadas por quedar bien con el mundo que por dormir tranquilas. Tú enfócate en tus metas, en hacer crecer tu dinero y en mejorar como persona. El verdadero éxito no necesita hacer ruido. Mientras otros andan publicando hasta el café que se toman, tú estarás construyendo algo mucho más grande en silencio. Recuerda que el árbol que más frutos da es el que más piedras recibe.
Mentaliza bien lo que quieres para lo que resta de este mes y para los próximos meses, porque traes una energía muy poderosa para atraer oportunidades. Eso sí, deja la flojera y las excusas guardadas. Los milagros existen, pero también ocupan que uno se levante temprano y haga su parte. Si te quedas esperando a que todo caiga del cielo, lo único que te va a caer es el recibo de los pagos pendientes. Ponte las pilas porque vienen oportunidades laborales o económicas que podrían cambiar mucho tu estabilidad.
Si tienes pareja, los celos podrían hacerse presentes por comentarios de terceras personas o por malos entendidos. No armes una novela sin antes preguntar las cosas de frente. Hay alguien que disfruta sembrando dudas entre ustedes porque le incomoda verlos bien. No le des gusto. La comunicación será la única medicina para evitar problemas. Si ambos ponen de su parte, esta situación terminará fortaleciendo la relación y descubrirán que juntos pueden superar cualquier obstáculo. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a demostrar interés por ti de manera muy discreta. No cierres la puerta por miedo a que te vuelvan a lastimar. No todas las personas llegan para romperte el corazón.
Noticias muy agradables relacionadas con una persona querida llegarán antes de lo que imaginas. Puede tratarse de un embarazo, un nuevo trabajo, un cambio de residencia o una meta cumplida que también te llenará de felicidad. Después de tantas preocupaciones por los tuyos, por fin comenzarás a respirar más tranquilo y sentirás que las cosas empiezan a acomodarse donde deben estar.
Ten mucho cuidado con accidentes tanto en el trabajo como al conducir o caminar distraído. Traes la cabeza llena de pendientes y eso podría hacer que cometas un descuido. Cuida especialmente manos, rodillas y espalda, evita cargar cosas pesadas o hacer movimientos bruscos. También presta atención a pequeños dolores que has venido ignorando porque podrían convertirse en molestias más grandes si sigues haciéndote el valiente.
No permitas que los chismes te amarguen el día. Últimamente hay personas inventando historias sobre ti porque les arde que, a pesar de todo, sigas avanzando. Acuérdate que la gente mediocre siempre encuentra tiempo para hablar de la vida ajena porque la propia les da mucha flojera arreglarla. Tú no entres al juego. El silencio muchas veces humilla más que mil palabras. Quien realmente te conoce sabe perfectamente quién eres y no necesita explicaciones.
En cuestiones de dinero, controla los gastos hormiga. Se te va el dinero en antojitos, aplicaciones, salidas o compras que después ni utilizas. Si aprendes a administrar mejor lo que ganas, muy pronto podrás darte ese gusto grande que llevas tiempo posponiendo. También existe la posibilidad de recibir un dinero extra por un trabajo, una comisión o una deuda que por fin te pagarán. No lo malgastes; úsalo para estabilizarte.
En la familia habrá una conversación importante que ayudará a aclarar malos entendidos. No respondas con coraje ni quieras tener siempre la última palabra. A veces ceder un poco evita problemas enormes. Un familiar necesitará más de tu apoyo emocional que económico, así que escucha antes de juzgar.
Este es un excelente momento para sacar de tu vida todo aquello que solo ocupa espacio: ropa, objetos, amistades, relaciones y hasta pensamientos que ya caducaron. Cuando limpias tu entorno también limpias tu energía. Vienen días de crecimiento, de nuevas oportunidades y de muchas satisfacciones personales, pero dependerá de ti dejar atrás todo aquello que ya no suma. No le tengas miedo a comenzar otra vez, porque muchas veces los mejores capítulos empiezan justo cuando uno cree que todo terminó.
LIBRA
Ya estuvo bueno de quedarte callado para evitar problemas. Hay personas que se han acostumbrado a tirarte la piedra y esconder la mano, a hablar bonito cuando te tienen enfrente y a destrozarte en cuanto les das la espalda. Es momento de poner límites y mandar bien lejos a toda esa bola de hipócritas que solo llegan a chuparte la energía y a meterte dudas en la cabeza. No naciste para cargar con los complejos ni las frustraciones de nadie. Quien quiera estar en tu vida deberá hacerlo con respeto y de frente, porque ya no estás para soportar gente doble cara que nomás aparece cuando ocupa un favor o cuando quiere enterarse de tu vida para llevar el chisme a otro lado.
Has aprendido mucho en los últimos meses, pero todavía cometes el error de querer resolverle la existencia a medio mundo. Te desespera ver que otras personas son conformistas, flojas o simplemente dejan que la vida pase sin hacer nada. Ese ya no es tu problema. Cada quien aprende a fregadazos y no puedes vivir resolviendo asuntos ajenos mientras los tuyos esperan. Atiende primero tus pendientes, tus sueños y tus necesidades. Recuerda que quien siempre anda apagando incendios ajenos termina viendo cómo se le quema su propia casa.
La vida te está enseñando una gran lección: no todo merece tu atención. Hay discusiones que es mejor ignorar, personas que es mejor dejar hablando solas y batallas que no vale la pena pelear. Últimamente te has tomado muy a pecho comentarios de gente que ni siquiera aporta algo bueno a tu vida. ¿De verdad vas a permitir que alguien que no paga tus cuentas ni seca tus lágrimas tenga poder sobre tu tranquilidad? No les des ese gusto. El silencio y tu éxito serán la mejor respuesta para quienes desean verte caer.
A veces te quejas por cosas tan pequeñas que olvidas todas las bendiciones que ya tienes. Andas tan ocupado buscando lo que te falta que no disfrutas lo mucho que has logrado. Aprende a valorar esos momentos sencillos: una comida con la familia, una buena plática con quien quieres, una carcajada inesperada o un abrazo sincero. Ahí está la verdadera riqueza. La felicidad no siempre llega envuelta en billetes ni en grandes lujos; muchas veces aparece en los detalles que por andar con prisas dejas pasar de largo.
No sigas posponiendo tus planes por miedo al qué dirán. Si quieres emprender un negocio, cambiar de trabajo, estudiar algo nuevo o iniciar un proyecto, este es un excelente momento para comenzar. Deja de pedir permiso para vivir tu vida. Habrá quien critique hagas lo que hagas, así que mejor dales motivos para hablar mientras tú avanzas. Traes una energía muy favorable para cerrar acuerdos, vender, comprar o concretar una negociación que llevaba tiempo detenida. Ese dinerito extra que tanto has esperado comenzará a moverse más pronto de lo que imaginas y llegará justo cuando empieces a pensar que todo estaba estancado.
En cuestiones de dinero, administra mejor lo que ganas. No caigas en compras impulsivas solo porque viste una oferta o porque alguien más ya se compró algo. Tú sabes perfectamente que después te arrepientes cuando llegan los recibos y la cartera queda más vacía que refrigerador de estudiante. Es momento de ahorrar un poco porque más adelante aparecerá una oportunidad importante que requerirá inversión y sería una lástima dejarla pasar por falta de organización.
En el amor vienen momentos interesantes. Si tienes pareja, procura escuchar más y reclamar menos. A veces haces tormentas en un vaso de agua por situaciones que podrían solucionarse con una simple conversación. No permitas que terceras personas metan su cuchara en tu relación. Hay alguien muy metiche que disfruta sembrando dudas para verlos discutir. Si están unidos, ningún comentario podrá hacerles daño.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a demostrar interés de una forma muy discreta. No te cierres por culpa de experiencias pasadas. No todas las personas llegan para romperte el corazón. Eso sí, tampoco entregues todo al primer detalle bonito. Date el tiempo de conocer, observar y descubrir quién realmente merece ocupar un lugar importante en tu vida.
En la familia habrá una situación que necesitará de tu paciencia. Evita responder con coraje o sacar temas viejos porque podrías terminar diciendo palabras de las que después te arrepientas. Recuerda que una boca acelerada puede destruir en cinco minutos lo que costó años construir.
Pon mucha atención a tu salud. Tus articulaciones podrían resentir el exceso de trabajo, el estrés o la falta de movimiento. Cuida especialmente rodillas, muñecas y espalda. También bájale al azúcar, a las harinas y a las grasas porque podrías subir de peso con mucha facilidad durante estas semanas. No se trata de vivir a dieta, sino de aprender a equilibrar lo que comes. Tu cuerpo te ha estado mandando señales y ya es momento de escucharlo antes de que pase factura.
Vienen cambios muy positivos, pero solo llegarán si dejas de vivir esperando que alguien más haga por ti lo que te corresponde. Confía en tu capacidad, deja de minimizar tus talentos y recuerda que cuando tú mismo te decides a brillar, por más que otros quieran apagar tu luz, simplemente no podrán hacerlo.
ESCORPIÓN
No te desesperes porque las cosas no estén saliendo al ritmo que tú quieres. Eres de esos signos que cuando se propone algo quiere resultados para ayer, y cuando no los ve comienza a pensar que todo está saliendo mal. Pues bájale dos rayitas a la ansiedad porque la vida no trabaja bajo tus horarios. Acuérdate que lo único que cae del cielo es la lluvia; el dinero, el éxito y los sueños se consiguen con trabajo, disciplina y mucha paciencia. Deja de perder tiempo lamentándote por lo que todavía no llega y mejor ponte a construir el camino que te llevará hasta ahí. Lo bueno está más cerca de lo que imaginas, pero necesitas dejar de sabotearte con pensamientos negativos.
Este 26 de junio marca el inicio de una etapa en la que deberás confiar mucho más en tu capacidad. Has dejado que comentarios de personas mediocres te hagan dudar de lo que vales, y eso tiene que terminar de una buena vez. No naciste para vivir pidiendo aprobación ni para demostrarle nada a nadie. Quien quiera creer en ti que lo haga, y quien no, que siga su camino. Mientras unos pierden el tiempo criticando, tú estarás ocupado construyendo la vida que siempre has querido.
Habrá un cambio de planes de última hora que al principio te hará enojar porque sentirás que todo se vino abajo. Respira hondo antes de reaccionar. Ese cambio llegará para evitarte un problema mayor que todavía no alcanzas a ver. Hay puertas que se cierran porque detrás de ellas solo había pérdidas, traiciones o decepciones. Confía en que el universo sabe perfectamente por qué mueve cada pieza de tu historia.
Te enterarás de que una amistad ha estado hablando mal de ti o haciendo comentarios fuera de lugar. No te sorprendas. Desde hace tiempo tu intuición ya te estaba avisando que esa persona traía algo escondido. No gastes energía enfrentándola ni armando un escándalo. La gente falsa termina desenmascarándose sola. Lo único que debes hacer es tomar distancia y dejar que el tiempo acomode todo. Recuerda que quien habla mal de ti delante de otros también habla mal de otros cuando está contigo. Ese tipo de personas nunca cambian.
Un familiar podría presentar una complicación de salud que pondrá a todos un poco nerviosos, pero afortunadamente la situación mejorará y saldrá adelante. Aprovecha esta experiencia para valorar más a los tuyos y dejar de posponer esas llamadas o visitas que llevas prometiendo desde hace semanas. La vida cambia en un abrir y cerrar de ojos y luego vienen los arrepentimientos por no haber dedicado más tiempo a quienes realmente importaban.
Pon mucha atención a tus pies, tobillos y rodillas porque traes tendencia a caídas, torceduras o golpes por andar con prisas o distraído. No manejes de malas ni contestes el teléfono mientras caminas o conduces. También evita subirte a lugares altos sin necesidad porque podrías llevarte un buen susto. Tu cuerpo ha estado pidiendo descanso y sería buena idea escuchar esas señales antes de que aparezcan molestias más fuertes.
Hay una amistad que desde hace tiempo te mira con otros ojos. Esa persona siente algo más que cariño, pero tú andas tan ocupado desconfiando hasta de tu propia sombra que ni cuenta te has dado. Las heridas del pasado te hicieron levantar un muro enorme y ahora dudas hasta de quien realmente viene con buenas intenciones. No se trata de bajar la guardia por completo, pero tampoco cierres la puerta a la posibilidad de volver a enamorarte. No toda la gente llega para jugar contigo.
Si tienes pareja, mucho cuidado con andar coqueteando o prendiendo el boiler donde no debes. Tal vez para ti sea un simple juego o una manera de alimentar el ego, pero podrías meterte en un problema bastante serio. Hay personas que confunden una sonrisa con una invitación y luego vienen los malos entendidos. Si de verdad amas a quien está contigo, pon límites y evita situaciones que después tengas que explicar. La confianza tarda años en construirse y apenas unos minutos en romperse.
Si estás soltero o soltera, aparecerá alguien que despertará nuevamente tus emociones. No te aceleres. Primero conoce bien a esa persona antes de hacer castillos en el aire. Recuerda que las palabras bonitas cualquiera las dice; las acciones son las que realmente demuestran el interés.
Traes en puerta nuevos proyectos relacionados con trabajo, dinero o algún negocio que llevaba tiempo rondando tu cabeza. No platiques tus planes con cualquiera porque cerca de ti hay personas muy envidiosas que, aunque te sonrían, no soportan la idea de verte crecer. Trabaja en silencio y deja que los resultados hablen por ti. Incluso podrías comenzar a organizar un viaje que terminará siendo mucho mejor de lo que imaginas. Ese cambio de ambiente te ayudará a aclarar muchas ideas y a recuperar energías.
En cuestiones económicas vienen gastos inesperados, pero también oportunidades para recuperar ese dinero. Administra mejor tus ingresos y evita prestar cantidades importantes, porque alguien podría tardar mucho en pagarte o hacerse el olvidadizo. Aprende a decir “no” sin sentir culpa. No eres banco ni tienes la obligación de resolverle la vida a todo el mundo.
Hay una amistad que de repente se muestra muy cariñosa contigo y al día siguiente parece que ni te conoce. No pierdas tiempo intentando entender ese comportamiento. Hay personas que solo buscan atención cuando se sienten solas y desaparecen cuando consiguen lo que quieren. Tú mereces relaciones claras, sinceras y recíprocas, no migajas de interés.
Este fin de semana será ideal para cerrar ciclos, limpiar tu casa, deshacerte de objetos que solo ocupan espacio y poner orden en tu vida. Cuando limpias tu entorno también limpias tu energía. Vienen días de mucho crecimiento personal, pero dependerá de ti dejar atrás el orgullo, las dudas y el miedo. No olvides que el mejor desquite contra quienes apostaron a tu fracaso será ver cómo triunfas mientras ellos siguen perdiendo el tiempo hablando de tu vida.
PISCIS
Entras en una de las mejores etapas de estas últimas semanas y eso se va a notar desde la actitud con la que despiertes cada mañana. Se acabó el tiempo de estar dudando de ti, de pensar que no eres suficiente o de creer que tus sueños son demasiado grandes para alcanzarlos. Este 26 de junio marca el inicio de un ciclo muy perro, lleno de oportunidades, cambios y momentos que te harán recuperar la confianza que por momentos habías perdido. La vida por fin comenzará a acomodar muchas piezas que parecían estar fuera de lugar, pero también te tocará poner de tu parte. No esperes milagros si sigues sentado viendo cómo los demás avanzan. Muévete, actúa y deja de poner excusas, porque el éxito trae tu nombre y está más cerca de lo que imaginas.
Vienen días cargados de noticias positivas, proyectos que por fin comienzan a caminar y metas que empezarán a tomar forma. En el terreno laboral se ve un panorama bastante favorable. Si estabas esperando una respuesta sobre un empleo, un ascenso, un cambio de puesto o una oportunidad para ganar más dinero, las energías comienzan a moverse a tu favor. No le tengas miedo a aceptar nuevos retos solo porque piensas que no vas a poder. Acuérdate de todas las veces que dudaste de ti y al final terminaste sorprendiendo hasta a quienes apostaban por tu fracaso.
Existe una gran posibilidad de realizar un viaje, cambiar de automóvil o incluso comenzar a buscar un nuevo hogar. Son cambios importantes que llegarán poco a poco y que traerán mucha estabilidad a tu vida. No tengas miedo de darte uno que otro gusto. Has trabajado demasiado para seguir sintiéndote culpable cada vez que decides consentirte. Eso sí, compra con inteligencia y evita endeudarte por querer aparentar una vida que no necesitas demostrarle a nadie.
Una noticia relacionada con un familiar te abrirá por completo los ojos. Descubrirás que esa persona no era tan sincera como aparentaba y que muchas de sus acciones escondían intereses personales. Al principio sentirás coraje y decepción, pero después entenderás que era necesario descubrir la verdad para dejar de idealizar a quien nunca hizo lo mismo contigo. No insistas en conservar personas que solo llegan a complicarte la existencia. Hay lazos de sangre que no garantizan lealtad y amistades que terminan siendo más familia que muchos parientes.
Es momento de hacer una limpieza profunda en tu vida. Saca de tu camino a toda esa gente negativa que únicamente aparece para quejarse, criticar, pedir favores o llenarte la cabeza de problemas. Tú necesitas rodearte de personas que te impulsen, que celebren tus triunfos y que también estén contigo cuando las cosas no salen bien. Ya no cargues mochilas ajenas ni quieras salvar a quien ni siquiera desea cambiar. Aprende a decir “hasta aquí” sin sentir culpa.
Una noticia inesperada en cuestiones laborales podría cambiar tus planes de último momento. Tal vez al principio te saque de tu zona de confort, pero terminarás dándote cuenta de que era exactamente lo que necesitabas para crecer. No le tengas miedo a empezar desde abajo si eso significa construir algo mucho mejor. La vida premia a quien se atreve a salir de la rutina.
Cuida mucho tu salud porque el estrés y el cansancio acumulado podrían bajarte las defensas. Has dormido poco, has comido a deshoras y tu cuerpo ya comenzó a reclamarte. No ignores pequeños malestares porque podrían convertirse en una enfermedad que te obligue a detenerte. Descansa más, hidrátate y deja de creer que puedes con todo. Hasta la persona más fuerte necesita hacer una pausa de vez en cuando.
Si estás soltero o soltera, deja de sentir que te hace falta alguien para ser feliz. La soltería no es un castigo ni un error; al contrario, es una de las mejores etapas para conocerte, sanar heridas y descubrir lo que realmente quieres en una relación. Disfruta tu libertad con inteligencia y responsabilidad. No confundas compañía con amor ni aceptes migajas afectivas solo por miedo a estar solo. Recuerda que es mejor dormir tranquilo que mal acompañado.
Si ya tienes pareja, evita manipularla para que haga las cosas como tú quieres. El amor no se controla ni se obliga. Habla claro, expresa lo que sientes y aprende a escuchar también las necesidades de la otra persona. Una relación sana se construye entre dos, no con uno mandando y el otro obedeciendo. Si cambias esa actitud, la relación podría fortalecerse mucho durante los próximos días.
Un viaje comenzará a planearse y también llegarán nuevas amistades que aportarán ideas frescas a tu vida. No todos los que se acercan vienen con malas intenciones. Solo aprende a observar antes de confiar plenamente. Una persona muy diferente a ti podría enseñarte una lección importante sobre la vida.
La familia te dará un consejo que en un principio no querrás escuchar porque sentirás que se están metiendo donde no les importa. Sin embargo, más adelante comprenderás que tenían razón. Escucha con humildad antes de responder con orgullo. A veces quienes más nos quieren son quienes se atreven a decirnos las verdades que nadie más se anima.
Este fin de semana será ideal para cerrar ciclos, organizar tus finanzas, limpiar tu casa y sacar todo aquello que ya no utilizas. Cuando haces espacio en tu entorno también haces espacio para que lleguen nuevas bendiciones. Lo mejor está apenas comenzando, pero dependerá de ti no volver a caer en los mismos errores de siempre. Confía más en tu intuición, deja de sabotearte y recuerda que quien realmente está destinado a caminar contigo nunca tendrá que convencerte de que se quiere quedar.
ACUARIO
Tienes un don que pocas personas poseen: siempre encuentras las palabras correctas para levantarle el ánimo a quien se siente derrotado. La gente te busca porque sabe que nunca le vas a pintar un mundo de color de rosa, pero tampoco la vas a dejar hundirse en la tristeza. Das consejos como si fueras psicólogo, brujo y comadre al mismo tiempo, pero aquí viene el jalón de orejas: ya es momento de comenzar a escuchar tus propios consejos. Eres muy bueno para decirle a los demás que no acepten migajas, que se valoren, que no regresen con quien los hizo sufrir… y mira nada más, cuando se trata de tu vida haces exactamente lo contrario. Ya deja de ser tan terco y empieza a aplicar lo que tanto predicas.
Este 26 de junio trae una energía muy positiva para ti. Comenzarás a sentir que muchas cargas se van quitando de tus hombros y recuperarás esa confianza que por momentos se había escondido. Es tiempo de cerrar ciclos, dejar de cargar culpas que no te pertenecen y abrirle la puerta a nuevas oportunidades. Lo que no funcionó, ya fue. No sigas llorando por personas que hace mucho dejaron de hacer méritos para permanecer en tu vida. Quien realmente te quiere no te obliga a perseguirlo ni a mendigar atención.
Si tienes pareja, prepárate porque vienen días llenos de cariño, complicidad y mucha miel. Después de algunos altibajos, la relación comenzará a fortalecerse. Habrá conversaciones importantes que los harán sentirse más unidos que nunca. Aprovecha este momento para demostrar con hechos todo lo que sientes. No des por sentado que la otra persona sabe cuánto la amas. Un detalle inesperado, una salida o una plática sincera harán maravillas. Eso sí, evita guardar resentimientos porque luego explotas por cualquier tontería y terminas diciendo cosas que ni siquiera sientes.
Si estás soltero o soltera, el destino comenzará a mover sus piezas. Una persona que reúne muchas de las cualidades que has estado buscando podría aparecer cuando menos lo esperes. Sin embargo, el camino no será tan sencillo. Habrá diferencias de carácter, distancia, tiempos complicados o personas metiendo su cuchara que intentarán alejarlos. Todo dependerá de qué tan dispuesto estés a luchar por algo que realmente valga la pena. No huyas al primer problema ni levantes un muro por miedo a salir lastimado.
Uno de los retos más importantes para ti será aprender a controlar tu carácter. Hay días en los que amaneces de excelente humor y otros en los que ni tú mismo te soportas. Cambias de opinión en cuestión de minutos y eso termina confundiendo a quienes te rodean. No permitas que un mal momento eche a perder relaciones importantes o grandes oportunidades. Antes de responder con coraje, respira profundo. No todo merece una discusión y mucho menos perder la paz.
En cuestiones laborales vienen cambios importantes. Podrían ofrecerte un nuevo puesto, un proyecto diferente o una oportunidad que al principio te dará miedo aceptar. No te limites pensando que no estás preparado. Si la vida te pone esa oportunidad enfrente es porque sabe perfectamente que tienes la capacidad para sacarla adelante. También existe la posibilidad de iniciar un negocio o encontrar una nueva fuente de ingresos que poco a poco comenzará a darte muy buenos resultados.
Abrirás los ojos de una vez por todas y mandarás bien lejos a personas que durante mucho tiempo jugaron chueco contigo. Ya no habrá segundas oportunidades para quien traicionó tu confianza. Te darás cuenta de que vivir rodeado de gente falsa solo retrasaba tu crecimiento. No tengas miedo de quedarte con menos personas a tu alrededor. Es mejor calidad que cantidad. Quien de verdad aprecia tu amistad seguirá caminando contigo sin importar las circunstancias.
Traes muy buena suerte en juegos de azar, rifas, sorteos o cualquier situación donde intervenga el destino. No significa que vayas a hacerte millonario de la noche a la mañana, pero sí podrías recibir una agradable sorpresa económica. También se visualiza un viaje que traerá cambios positivos, nuevas amistades y experiencias que recordarás durante mucho tiempo. Ese cambio de ambiente será justo lo que necesitabas para aclarar tu mente y recuperar energía.
Es probable que en algún momento sientas la necesidad de buscar a una persona de tu pasado. Antes de hacerlo, pregúntate si realmente la extrañas o simplemente te está pegando la soledad. Son dos cosas muy diferentes. Has aprendido a convivir contigo mismo y eso es un logro enorme. No eches a perder ese avance por un momento de nostalgia. Hay historias que deben quedarse donde pertenecen: en el pasado.
Una de las mejores noticias es que las habladurías ya dejaron de afectarte como antes. Por fin entendiste que la gente siempre hablará, hagas bien o hagas mal las cosas. Mientras unos pierden el tiempo inventando historias sobre ti, tú estarás ocupado construyendo un futuro mucho más estable. Sigue así. No des explicaciones que nadie te pidió y deja que tus resultados hablen por ti.
Pon mucha atención a tu salud. Podrías presentar malestares estomacales, inflamación o dolores musculares debido a una comida en la calle o por no respetar tus horarios de alimentación. También el estrés acumulado podría reflejarse en contracturas de cuello, espalda o piernas. No ignores esas molestias y procura descansar un poco más. Tu cuerpo necesita que lo escuches antes de que decida obligarte a hacerlo.
En la familia habrá una conversación que te hará reflexionar sobre decisiones importantes que has venido posponiendo. Escucha con atención porque alguien mayor te dará un consejo que, aunque en el momento no te guste, terminará siendo muy útil. Recuerda que la experiencia vale más que mil ocurrencias.
Se aproxima una etapa donde aprenderás a elegirte primero, sin sentir culpa por decir “no”, por alejarte de quien no suma o por dejar de cargar problemas que nunca fueron tuyos. La vida comienza a recompensarte por todo lo que has aguantado en silencio. Ahora te toca disfrutar, crecer y demostrar que cuando un Acuario decide avanzar, no hay nadie capaz de detenerlo.
CAPRICORNIO
Se vienen cambios importantes en muchos aspectos de tu vida y esta vez no podrás seguir haciéndote el que no pasa nada. La vida te está poniendo frente a decisiones que marcarán el rumbo de los próximos meses, por eso deberás abrir bien los ojos y dejar de actuar por impulso. Hay tentaciones que se verán muy atractivas al principio, pero detrás de ellas podría esconderse un problema bastante grande. No todo lo que brilla es oro, y tú lo sabes perfectamente. Antes de aceptar cualquier propuesta, iniciar una relación, prestar dinero o tomar una decisión importante, analiza bien las consecuencias. No permitas que la emoción del momento termine costándote la tranquilidad que tanto trabajo te ha costado conseguir.
En cuestiones laborales se abrirán nuevas oportunidades que podrían cambiar por completo tu economía. Sin embargo, no te emociones al primer ofrecimiento que llegue. Hay una propuesta que sonará muy bonita, con promesas de ganar más dinero o crecer rápidamente, pero detrás podría esconderse mucha inestabilidad. No cambies un trabajo seguro por uno que únicamente vende ilusiones. Investiga, pregunta y analiza antes de tomar una decisión. La paciencia será tu mejor aliada. Lo bueno llegará, pero debes aprender a distinguir entre una verdadera oportunidad y una simple ilusión.
Una noticia relacionada con el embarazo de una amistad o de alguien muy cercano llenará de alegría tu corazón. Ese acontecimiento te hará recordar que la vida siempre encuentra la manera de traer esperanza incluso en los momentos más complicados. También se visualiza la llegada de un dinerito extra que caerá como anillo al dedo para salir de algunos pendientes, pagar deudas o darte un gusto que llevas tiempo posponiendo. Adminístralo con inteligencia y no lo malgastes en cosas que realmente no necesitas.
Pon mucha atención a lo que sale de tu boca. Últimamente has andado demasiado impulsivo y cuando te enojas dices palabras que lastiman más que un golpe. Hay alguien que de verdad te quiere y que podría sentirse muy herido por un comentario tuyo hecho sin pensar. No confundas sinceridad con falta de tacto. Se puede decir la verdad sin necesidad de destruir a quien tienes enfrente. Aprende a respirar antes de responder cuando el coraje se apodere de ti.
También llegó el momento de cambiar la forma en la que tratas a las personas que realmente han estado contigo. Tienes una mala costumbre: valoras demasiado a quien te hace sufrir y descuidas a quien siempre te demuestra cariño, respeto y lealtad. Pareciera que te gusta batallar y andar detrás de quien ni siquiera mueve un dedo por ti. Pues ya basta. La vida te está enseñando que el amor bonito también existe y que no todo tiene que doler para sentirse intenso. Aprende a reconocer quién suma a tu vida y quién solamente llega a revolverla.
Una amistad terminará una relación sentimental y buscará refugio contigo. Escúchala, apóyala y acompáñala, pero tampoco cargues con problemas que no son tuyos. Hay personas que se acostumbran a que siempre estés disponible y luego desaparecen cuando eres tú quien necesita ayuda. Sé solidario, pero también pon límites para cuidar tu paz mental.
Existe la posibilidad de perder una amistad debido a un malentendido o por comentarios sacados de contexto. Antes de reaccionar o cortar la comunicación, asegúrate de conocer toda la verdad. Muchas veces los chismes vienen maquillados para provocar pleitos donde antes había tranquilidad. Si esa amistad realmente vale la pena, una conversación sincera podrá arreglar las cosas.
Un familiar lejano comenzará a acercarse más a la familia y eso traerá reuniones, noticias y movimientos interesantes. No te sorprendas si reaparece alguien que tenía años sin dar señales de vida. Eso sí, evita hablar de más cuando nadie te pidió opinión. Hay ocasiones en las que el silencio vale oro. No te metas en asuntos que no te corresponden porque podrías terminar siendo el villano de una historia que ni siquiera era tuya.
Se aproxima una fiesta, reunión o celebración donde volverás a convivir con personas que hace tiempo no veías. Será una excelente oportunidad para relajarte, reírte y olvidarte por un rato del estrés que has venido cargando. También recibirás una noticia muy especial que traerá esperanza y motivación para seguir luchando por tus objetivos.
En el amor las cosas comenzarán a acomodarse. Si tienes pareja, evita sacar errores del pasado cada vez que discutan. Si decidiste continuar con esa relación, deja de usar viejas heridas como armas. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a mostrar interés por ti, pero deberás dejar atrás el miedo a volver a confiar. No todas las personas vienen a repetir la misma historia.
En cuestiones de salud cuida mucho el estrés, la presión arterial y los dolores musculares ocasionados por tantas preocupaciones. Descansa más, duerme tus horas y deja de llevarte el trabajo o los problemas hasta la cama porque eso solo está agotando tu cuerpo y tu mente.
Lo mejor de estos días será el cambio que experimentarás con ciertas personas. Se te caerá la venda de los ojos y por fin dejarás de justificar actitudes que durante mucho tiempo te hicieron daño. Empezarás a tratar a cada quien como realmente se lo ha ganado. A quien te respete le darás lo mejor de ti, pero a quien te falló ya no le abrirás la puerta tan fácilmente. Y qué bueno, porque no se trata de guardar rencor, sino de aprender la lección. Recuerda que perdonar no significa volver a darle el mismo lugar a quien ya demostró que no sabe valorar tu presencia.
SAGITARIO
Controla esos cambios de humor porque últimamente amaneces con el santo volteado y cualquiera que se te atraviese termina pagando los platos rotos. No puedes seguir descargando tus frustraciones con las personas que más quieres, sobre todo si tienes pareja, porque podrías lastimarla con palabras o actitudes que después ni tú mismo sabrás cómo arreglar. Recuerda que una lengua sin freno destruye en minutos lo que tardó años en construirse. Antes de contestar de mala gana, respira, cuenta hasta diez y pregúntate si realmente vale la pena hacer un pleito por algo que mañana ni vas a recordar.
Este 26 de junio marca el inicio de una etapa donde comenzarás a darte cuenta de que muchas cosas ya no caben en tu vida. Cambiará tu manera de pensar, de relacionarte y hasta de tomar decisiones. Sentirás unas ganas enormes de mandar todo al demonio, hacer maletas e irte lejos para empezar desde cero. Esa necesidad de cambiar de aire no es casualidad. Tu alma te está pidiendo movimiento, pero no confundas huir con avanzar. No importa en qué ciudad vivas, si no enfrentas tus problemas, éstos siempre encontrarán la forma de alcanzarte. Primero resuelve lo pendiente y después piensa en comenzar una nueva aventura.
Existe una posibilidad muy fuerte de cambio de residencia o de hacer modificaciones importantes en tu hogar. Si llevabas tiempo pensando en mudarte, remodelar o independizarte, las energías comenzarán a acomodarse para que ese proyecto pueda concretarse. Eso sí, no tomes decisiones impulsivas solo porque estás enojado o aburrido. Analiza bien cada paso, revisa tus finanzas y asegúrate de que ese cambio realmente represente un crecimiento para ti.
Una nueva amistad llegará a tu vida de la manera más inesperada. Esa persona traerá una forma muy distinta de ver las cosas y terminará enseñándote lecciones que nadie había logrado hacerte entender. Escucha con atención porque sus palabras podrían ayudarte a resolver un conflicto que llevas cargando desde hace mucho tiempo. No todos los encuentros son casualidad; algunas personas llegan justo cuando más las necesitamos.
Deja de fingir sentimientos que ya no existen. Si el amor terminó, dilo. Si una amistad ya no te hace bien, aléjate. Si un trabajo dejó de motivarte, comienza a buscar nuevas opciones. Lo peor que puedes hacer es seguir viviendo una mentira para no lastimar a los demás. Recuerda también que no puedes exigir atención, fidelidad, respeto o compromiso si tú mismo no estás dispuesto a ofrecer exactamente lo mismo. La vida siempre termina devolviendo lo que uno da.
Pon mucha atención en el trabajo porque alguien podría traicionarte o intentar hacerte quedar mal. No compartas todos tus planes ni platiques tus proyectos con cualquier compañero, porque hay una persona muy envidiosa que sonríe de frente pero habla pestes cuando no estás. Haz tu trabajo de la mejor manera y deja que los resultados hablen por ti. No entres en discusiones ni quieras demostrar quién tiene la razón. El tiempo se encargará de poner a cada quien en su lugar.
Hay días en los que sientes que ya no perteneces al lugar donde vives. Te dan ganas de desaparecer, apagar el teléfono y comenzar una vida completamente distinta. Esa sensación se debe al cansancio emocional que has venido acumulando. No tomes decisiones importantes cuando estés agotado o triste. Date un respiro, sal a caminar, cambia de rutina y verás cómo poco a poco las ideas comienzan a aclararse. Todo tiene un porqué y muy pronto entenderás por qué algunas puertas se cerraron y por qué otras apenas están comenzando a abrirse.
Un amor del pasado volverá a hacerse presente, ya sea mediante un mensaje, una llamada, un sueño o por medio de alguien que te hablará de esa persona. La diferencia es que ahora ya no eres el mismo. Has aprendido demasiado y sabrás reconocer que hay historias que solo sirven para enseñarte una lección, no para repetirse. No caigas nuevamente donde tanto trabajo te costó salir. La nostalgia es traicionera y muchas veces nos hace olvidar todo el daño que alguna vez recibimos.
Has endurecido mucho el corazón por culpa de personas que jugaron chueco contigo, que traicionaron tu confianza o que prometieron quedarse y terminaron marchándose. Sin darte cuenta levantaste un muro tan alto que ahora hasta quien llega con buenas intenciones tiene dificultades para acercarse. No permitas que los errores de otros te conviertan en alguien frío. Sigue siendo prudente, pero no dejes de creer en el amor, en la amistad y en la gente buena, porque todavía existe.
En cuestiones laborales aparecerá una oportunidad bastante interesante que te hará dudar. Tal vez implique cambiar de empleo, asumir más responsabilidades o salir de tu zona de confort. Tendrás miedo de equivocarte, pero también sentirás emoción por todo lo nuevo que podría venir. Escucha a tu intuición antes que a las opiniones ajenas. Hay personas que te dirán que no lo hagas solo porque ellas jamás se atreverían. No dejes que sus miedos se conviertan en los tuyos.
En el dinero vienen mejoras poco a poco, pero deberás controlar tus gastos impulsivos. Deja de comprar cosas solo porque estaban en oferta o porque alguien más las tiene. Organiza mejor tus finanzas porque más adelante podrías necesitar ese dinero para un proyecto importante o un viaje que terminará cambiando tu perspectiva de muchas cosas.
Cuida tu salud, especialmente el estrés, los dolores de cabeza, cuello y espalda. Has cargado demasiadas preocupaciones y tu cuerpo ya comenzó a pasar factura. Descansa más, aliméntate mejor y deja de desvelarte por personas o problemas que ni siquiera dependen de ti.
Tus sueños y metas son únicamente responsabilidad tuya. No tienes por qué pedir permiso para crecer ni dar explicaciones sobre las decisiones que tomes. Habrá quien critique cada paso que des, pero recuerda que la gente siempre opina desde la comodidad de su sillón mientras tú eres quien sale todos los días a luchar por una vida mejor. Confía en ti, agarra al toro por los cuernos y demuestra que cuando un Sagitario decide ir por todo, no hay obstáculo que pueda detenerlo.
ARIES
Ya es momento de dejar de hacerte películas en la cabeza y comenzar a enfrentar la realidad tal y como es. Si tienes pareja y desde hace tiempo traes la espinita de que algo no anda bien, no te quedes con la duda. Observa, analiza y presta atención a las señales antes de sacar conclusiones. Hay pequeños detalles que podrían ayudarte a descubrir si todo marcha bien o si de verdad existe algo que deba preocuparte. Eso sí, no te conviertas en detective profesional ni armes un escándalo solo por un presentimiento. Primero busca pruebas, habla de frente y recuerda que una relación sana se construye con confianza, no con persecuciones. Si después de investigar descubres que todo era producto de tus inseguridades, también ten la humildad de reconocerlo y pedir disculpas.
Has pasado noches recordando lo que pudo haber sido, imaginando cómo sería tu vida si hubieras tomado otras decisiones o si ciertas personas nunca se hubieran marchado. Ya deja de torturarte con esos pensamientos. Lo que pasó tenía que pasar porque gracias a esos golpes aprendiste a distinguir quién te quería de verdad y quién solamente estaba contigo mientras le convenía. No existen los errores cuando dejan una enseñanza. Todo lo vivido te convirtió en la persona fuerte que eres hoy. Deja de mirar por el retrovisor porque podrías chocar con las oportunidades que tienes enfrente.
No permitas que nadie quiera manejar tu vida como si fueras un títere. Hay personas muy hábiles para manipular, hacerte sentir culpable y conseguir que termines haciendo exactamente lo que ellas quieren. Aprende a decir “no” sin sentir remordimiento. No tienes que darle gusto a todo el mundo para ser una buena persona. Tu felicidad vale más que la aprobación de quienes jamás estarán conformes con nada de lo que hagas.
Todavía cargas cierto coraje por una traición que te marcó profundamente. Aunque aparentas que ya lo superaste, en el fondo sigue existiendo una herida que de vez en cuando vuelve a doler. La vida pondrá nuevamente a esa persona frente a ti, pero no para que regresen a ser lo mismo de antes, sino para que ambos tengan la oportunidad de cerrar ese ciclo de una manera diferente. Dependerá de ti decidir si solo perdonas para vivir en paz o si también vuelves a abrir la puerta de tu vida. Recuerda que perdonar no significa olvidar ni volver a confiar ciegamente.
Vienen cambios muy importantes que te obligarán a madurar de golpe. Comenzarás a darte cuenta de quién realmente celebra tus triunfos y quién solo se acercaba cuando necesitaba algo de ti. Una amistad muy querida terminará decepcionándote y aunque al principio te dolerá bastante, después comprenderás que era mejor descubrir su verdadero rostro ahora que seguir viviendo engañado. Se te caerá la venda de los ojos y empezarás a sacar de tu vida a todas esas personas que durante mucho tiempo jugaron chueco contigo. No tengas miedo de quedarte con menos gente; la paz vale mucho más que una agenda llena de personas falsas.
Es momento de aprender a disfrutar la vida tal como viene. No todo será perfecto y tampoco tiene por qué serlo. Celebra tus triunfos con humildad y recibe tus fracasos como maestros. Cada caída trae una lección escondida y cada obstáculo fortalece el carácter. Deja de pensar que todo lo malo te pasa solamente a ti. Todos tenemos batallas, la diferencia está en cómo decidimos enfrentarlas.
Se visualiza una salida de la ciudad que te ayudará a despejar la mente y recuperar energías. Incluso existe la posibilidad de un cambio de residencia o de comenzar a buscar un lugar diferente para vivir. Si esa oportunidad llega, analízala bien porque podría representar el inicio de una etapa mucho más estable para ti. Cambiar de ambiente también cambiará tu manera de ver muchas situaciones que hoy te preocupan.
Habrá un cambio de planes de último momento que al principio te sacará de tus casillas porque eres de los que les gusta tener todo bajo control. Sin embargo, no reniegues tan rápido. Ese cambio evitará un problema mayor y terminará beneficiándote mucho más de lo que imaginas. A veces el universo mueve las piezas que tú no alcanzas a ver.
En cuestiones laborales vienen oportunidades interesantes. Si estabas pensando en cambiar de empleo o iniciar un proyecto propio, las energías comienzan a acomodarse a tu favor. No le tengas miedo a salir de tu zona de confort. Solo evita tomar decisiones impulsivas sin revisar bien las condiciones. No todo lo que promete mucho dinero termina siendo una buena opción.
En el dinero habrá una recuperación importante, pero también gastos inesperados relacionados con el hogar, un vehículo o un familiar. Administra mejor tus ingresos y deja de comprar por impulso. Recuerda que ahorrar también es una forma de quererte, porque nunca sabes cuándo aparecerá una emergencia.
En el amor, si estás soltero o soltera, una persona comenzará a demostrar interés por ti. No compares a quien llega con alguien del pasado porque cada historia es diferente. Date la oportunidad de volver a ilusionarte, pero sin perder la cabeza. Si ya tienes pareja, procura demostrar más cariño y dejar de asumir que la otra persona sabe todo lo que sientes. A veces un abrazo, una palabra bonita o un pequeño detalle hacen más por una relación que mil promesas.
Cuida mucho tu salud. El estrés, los desvelos y las preocupaciones podrían provocarte dolores de cabeza, contracturas en cuello y espalda o problemas estomacales. Descansa más, aliméntate mejor y deja de cargar preocupaciones que ni siquiera dependen de ti. La vida apenas comienza a sonreírte, pero para disfrutar todo lo bueno que viene necesitas estar fuerte de cuerpo, mente y corazón. No olvides que el mayor triunfo será aprender a elegirte siempre a ti antes que a cualquier persona que no sepa valorar el enorme lugar que ocupas en su vida.
TAURO
Llegó el momento de recordar quién eres y todo lo que vales. Has pasado demasiado tiempo dándole importancia a personas que nunca supieron apreciar tu esfuerzo, tu lealtad y el enorme corazón que tienes. Ya deja de mendigar atención, cariño o reconocimiento. Quien quiera caminar contigo tendrá que hacerlo porque de verdad le nace, no porque tú tengas que estar rogando. Este 26 de junio marca el inicio de una etapa muy intensa, de esas que te pondrán a prueba en todos los sentidos, pero también será una temporada donde descubrirás una fuerza que ni tú sabías que tenías. Habrá días en los que sentirás que puedes comerte al mundo y otros en los que no querrás saber absolutamente nada de nadie. Es normal, solo procura que esos cambios de humor no te hagan tomar decisiones de las que después puedas arrepentirte.
Entrarás en un ciclo lleno de altibajos. Un día andarás con una energía que ni el sol te calentará y al siguiente serás la persona más amable y sonriente del planeta. Aprende a controlar esas emociones para que no terminen afectando tus relaciones personales o laborales. No descargues tu enojo con quien no tiene culpa de lo que te está pasando. Hay personas que de verdad te quieren y no merecen pagar los platos rotos de problemas que ni siquiera conocen.
Las oportunidades comenzarán a aparecer una tras otra y ahí estará uno de tus mayores retos. Piensas demasiado las cosas, le das veinte vueltas a una decisión y cuando por fin te animas, alguien más ya aprovechó esa oportunidad. No permitas que el miedo al fracaso te deje como el perro de las dos tortas. Analiza, sí, pero tampoco eternices las decisiones. Habrá una propuesta laboral, un negocio o una inversión que podría mejorar mucho tu economía si actúas en el momento correcto. La suerte estará de tu lado, pero necesita que tú también pongas de tu parte.
Si estás soltero o soltera, entiende de una vez que en este momento tu prioridad no debe ser encontrar pareja. El amor llegará cuando tenga que llegar, pero ahorita la vida te está empujando a crecer profesional y económicamente. No desperdicies tiempo persiguiendo personas que ni siquiera saben lo que quieren. Primero construye tu estabilidad, fortalece tu autoestima y trabaja por tus sueños. Ya habrá tiempo para enamorarte. Además, no olvides que una pareja suma, no viene a resolverte la existencia ni a llenar vacíos que solo tú puedes sanar.
Si ya tienes una relación, llévatela con calma. No quieras apresurar conversaciones sobre compromiso, matrimonio o planes que todavía no es momento de tomar. Todo tiene su tiempo y querer correr solo provocará discusiones innecesarias. También evita sacar conclusiones sin antes escuchar la versión de tu pareja. Últimamente has estado muy sensible y cualquier detalle lo conviertes en una película completa. Habla claro, escucha más y deja de imaginar escenarios que solo existen en tu cabeza.
En cuestiones del corazón aparecerá alguien que intentará justificar errores del pasado. Llegarán explicaciones que sonarán muy bonitas, pero tú ya aprendiste a distinguir cuándo una persona habla con sinceridad y cuándo solo busca acomodar las cosas a su conveniencia. No te dejes envolver por promesas vacías. Si alguien de verdad cambió, que lo demuestre con acciones y no únicamente con palabras. Recuerda que quien realmente está arrepentido trabaja para recuperar la confianza, no solo pide otra oportunidad.
Tu intuición estará más despierta que nunca y podrás descubrir mentiras con una facilidad impresionante. Habrá personas que intentarán verte la cara, pero esta vez no lo conseguirán. No tengas miedo de ponerlas en evidencia si es necesario. Eso sí, hazlo con inteligencia y sin caer en pleitos innecesarios. A veces la mejor venganza es dejar que cada quien se hunda con sus propias mentiras mientras tú sigues avanzando.
En el trabajo podrían presentarse algunos cambios que al principio te pondrán nervioso. Tal vez cambien horarios, responsabilidades o llegue una persona nueva que altere el ambiente laboral. No te cierres a los cambios porque muchos de ellos terminarán beneficiándote. Mantén una actitud positiva y demuestra de lo que eres capaz. Hay alguien observando tu desempeño y eso podría abrirte puertas más adelante.
En cuestiones económicas, el dinero comenzará a fluir mejor, pero también aumentarán las tentaciones de gastar en cosas que realmente no necesitas. No caigas en compras impulsivas solo porque “te lo mereces”. Claro que te lo mereces, pero también mereces tranquilidad cuando llegue la fecha de pagar cuentas. Organiza mejor tus finanzas porque más adelante podrías invertir en algo importante que dejará muy buenas ganancias.
Dentro de la familia habrá una conversación que ayudará a resolver diferencias que venían arrastrándose desde hace tiempo. Escucha sin interrumpir y evita responder desde el orgullo. Un familiar mayor te dará un consejo que podría parecer anticuado, pero terminará siendo más útil de lo que imaginas.
Cuida mucho tu salud. El cansancio acumulado, los desvelos y el exceso de trabajo podrían provocar dolores musculares, problemas digestivos o una baja de defensas. Descansa más, toma agua y deja de brincar comidas porque después andas todo descompuesto. También procura hacer un poco de ejercicio o caminar más; tu cuerpo necesita movimiento y no solo preocupaciones.
Este será un excelente momento para dejar atrás personas, hábitos y situaciones que ya no aportan nada a tu vida. No tengas miedo de cerrar puertas. A veces perder ciertas compañías es la única manera de ganar tranquilidad. Lo mejor está por venir, pero primero necesitas creer más en ti y dejar de conformarte con migajas. Cuando un Tauro entiende el enorme valor que tiene, ya no acepta menos de lo que realmente merece, y ese momento ha llegado para ti.
GÉMINIS
Traes una racha bastante favorable en cuestiones de dinero y negocios, así que deja de pensar que la suerte siempre está del lado de los demás. Este 26 de junio comienza un ciclo donde las oportunidades llegarán para quien esté dispuesto a moverse y dejar la flojera guardada. Se visualiza un negocio relacionado con ventas, comida, bebidas, postres, productos caseros o cualquier actividad donde tengas contacto con la gente. Si llevabas tiempo pensando en emprender, vender por internet, abrir un pequeño negocio o asociarte con alguien de confianza, las energías estarán muy bien aspectadas para que ese proyecto empiece a dejar ganancias. No tengas miedo de invertir en ti, porque esta vez los resultados podrían sorprenderte para bien.
En lo económico comenzarás a respirar más tranquilo. Llegará un dinero que te ayudará a salir de algunos pendientes y recuperarás la confianza para seguir luchando por tus metas. Eso sí, no te emociones de más y quieras gastar todo en cuanto caiga a tus manos. Aprende a administrar mejor porque vienen oportunidades importantes que requerirán inversión. No desperdicies lo que tanto trabajo te ha costado conseguir.
En el amor ya bájale dos rayitas a los celos. Que una persona del pasado te haya fallado no significa que todas las demás vayan a hacer exactamente lo mismo. No castigues a quien apenas está llegando por errores que cometió alguien que ya ni siquiera forma parte de tu vida. Si sigues viviendo con miedo a que te vuelvan a romper el corazón, terminarás alejando a personas que sí valen la pena. La confianza se construye poco a poco, pero también necesita que tú permitas que exista.
Si tienes pareja, evita revisar el teléfono, hacer preguntas capciosas o inventarte historias donde no las hay. Hay momentos en los que tu imaginación trabaja horas extras y termina haciéndote sufrir por cosas que jamás ocurrieron. Habla claro cuando algo te incomode y deja de guardar sentimientos hasta que explotan como olla de presión. Una conversación sincera solucionará mucho más que mil discusiones.
Si estás soltero o soltera, alguien que apareció recientemente comenzará a mover tus emociones de una forma muy especial. Te sentirás confundido porque no sabrás si solo es emoción, atracción o realmente estás comenzando a enamorarte. No quieras ponerle nombre a todo desde el primer día. Disfruta el momento, conoce a esa persona y deja que la vida decida si ese encuentro será pasajero o si viene a quedarse por mucho tiempo. Hay historias que nacen para durar una vida y otras solo llegan para enseñarnos algo. No te claves antes de tiempo.
Se visualiza un viaje familiar que ayudará a fortalecer la relación con personas con las que existían algunos distanciamientos o malos entendidos. Aprovecha esos momentos porque la vida cambia demasiado rápido y luego uno se arrepiente de no haber convivido más con quienes realmente importaban. También podría ser un excelente momento para visitar a familiares que hace mucho no ves o para organizar una reunión que dejará muy buenos recuerdos.
No tengas miedo de expresar lo que sientes. Has guardado demasiadas palabras por orgullo, miedo o porque piensas que después habrá oportunidad de decirlas. Nadie tiene comprada la vida. Si amas, dilo. Si extrañas, búscalo. Si agradeces, exprésalo. Y si algo te duele, también háblalo. Hay sentimientos que cuando se guardan demasiado tiempo terminan convirtiéndose en arrepentimientos. No permitas que el mañana llegue con un montón de “hubiera”.
Últimamente te acuestas pensando en problemas que todavía ni existen. Le das vueltas y vueltas a situaciones imaginarias hasta terminar quitándote el sueño. Ya deja de torturarte. Disfruta tu presente y deja que el futuro llegue cuando tenga que llegar. No puedes controlar todo lo que pasará mañana. Haz lo que te corresponde hoy y deja el resto en manos de Dios y del destino. Dormir preocupado no resolverá absolutamente nada.
También llegó el momento de cambiar ciertos hábitos que sabes perfectamente que no te benefician. Si vas a cambiar, hazlo por ti y para ti, no para darle gusto a una pareja, una amistad o la familia. Los cambios verdaderos nacen cuando uno decide quererse más. Puede tratarse de mejorar tu alimentación, dejar un vicio, organizar mejor tu tiempo o simplemente aprender a decir “no” cuando algo no te hace bien.
Traes un potencial enorme para consolidar tus sueños. Muchas personas dudaron de ti, se burlaron de tus ideas o apostaron a que jamás ibas a lograr lo que tanto deseabas. Pues prepárate porque el tiempo comenzará a darte la razón. Los resultados hablarán por sí solos y más de uno tendrá que tragarse sus palabras. No trabajes para demostrarle nada a nadie; hazlo porque tú sabes perfectamente hasta dónde puedes llegar.
En cuestiones laborales se aproximan noticias muy positivas. Puede surgir un nuevo cliente, un proyecto importante o una propuesta que te permitirá crecer profesionalmente. No le tengas miedo a salir de tu zona de confort. Si la vida te está abriendo una puerta, es porque sabe que estás listo para cruzarla.
Cuida mucho tu salud, especialmente el descanso. El estrés y tantas preocupaciones podrían provocarte insomnio, dolores de cabeza o molestias en cuello y espalda. También procura hidratarte mejor y bajar un poco el ritmo. No eres una máquina. Descansar también forma parte del éxito.
Recuerda que la vida no siempre pone a las personas para que se queden para siempre. Algunas llegan para enseñarte, otras para acompañarte un rato y unas cuantas para caminar contigo durante muchos años. Disfruta cada encuentro sin querer controlar el destino. Lo que verdaderamente sea para ti encontrará la manera de permanecer, y lo que no, por más que luches, tarde o temprano tendrá que irse.
CÁNCER
Ya deja de querer salvarle la vida a todo el mundo porque al final el que termina perdiendo eres tú. Tienes un corazón enorme y eso nadie lo pone en duda, pero también debes aprender que no todas las personas merecen tu ayuda. Este 26 de junio comienza una etapa en la que tendrás que aprender a decir “no” sin sentir culpa. Ya no prestes dinero por compromiso, por lástima o porque te da pena negarte. Hay personas que son muy buenas para prometer que te pagarán “la próxima semana” y después desaparecen como si se los hubiera tragado la tierra. Ese dinero difícilmente regresará y, además del coraje, terminarás perdiendo una amistad o un familiar por andar mezclando sentimientos con cuestiones económicas. Si de verdad te sobra y estás dispuesto a no volverlo a ver, adelante; de lo contrario, mejor inventa cualquier pretexto y conserva tu tranquilidad.
La vida comenzará a devolverte poco a poco todo aquello que alguna vez te quitó. Has pasado por momentos muy complicados donde sentías que dabas más de lo que recibías, que ayudabas a todos y cuando tú necesitabas una mano casi nadie aparecía. Pues prepárate, porque el karma también sabe recompensar a la gente buena. Llegan bendiciones en forma de oportunidades, dinero, estabilidad y personas que sí sabrán valorar el enorme corazón que tienes. No desesperes si todavía no ves resultados, porque ya vienen en camino.
Traes una energía muy favorable en cuestiones de suerte. Si acostumbras participar en rifas, sorteos o juegos de azar, podrías llevarte una sorpresa agradable. No significa que vayas a hacerte millonario de la noche a la mañana, pero sí existe la posibilidad de recibir un dinero inesperado que te ayudará a salir de algunos pendientes. Aprovecha esa buena racha con inteligencia y no te confíes gastando antes de tener el dinero en las manos.
Una persona de tu pasado volverá a aparecer. Puede ser mediante un mensaje, una llamada, una solicitud en redes sociales o incluso por medio de un sueño muy intenso. Antes de abrir nuevamente esa puerta, pregúntate por qué terminó esa historia y si realmente vale la pena revivirla. No confundas nostalgia con amor. Muchas veces uno extraña la costumbre, no a la persona. Si decides darle otra oportunidad, hazlo únicamente si ves cambios reales y no solo promesas bonitas. Recuerda que quien de verdad aprendió de sus errores lo demuestra con acciones.
Es momento de sacar de tu corazón todo aquello que lo ha venido dominando durante tanto tiempo. El resentimiento, la culpa, los miedos y las decepciones solo están ocupando espacio donde deberían vivir la paz y la tranquilidad. No puedes construir un futuro bonito si sigues cargando costales llenos de recuerdos que únicamente pesan. Perdona, pero sobre todo perdónate a ti mismo por las decisiones que tomaste cuando todavía no sabías lo que hoy sabes. Nadie nace aprendiendo y todos cometemos errores.
Mucho cuidado con los amores de una noche o con esas personas que llegan prometiendo el cielo cuando en realidad solo buscan pasar el rato. Tú eres de los que terminan involucrando el corazón aunque juren que no lo harán, y eso podría dejarte bastante lastimado. No entregues sentimientos a quien apenas conoces. Aprende a disfrutar sin perder la cabeza y recuerda que quien realmente quiera formar parte de tu vida tendrá paciencia para ganarse tu confianza.
En cuestiones laborales comienzan a moverse energías muy positivas. Si estabas buscando un cambio de empleo, un aumento de sueldo o una oportunidad para crecer profesionalmente, las puertas comenzarán a abrirse. Eso sí, no esperes que todo llegue solo. Muévete, actualízate, pregunta y atrévete a salir de tu zona de confort. Hay una oportunidad que podría cambiar tu economía antes de lo que imaginas, pero dependerá de ti aprovecharla.
También es momento de creer más en tu capacidad. Durante mucho tiempo has minimizado tus talentos por culpa de personas que hicieron sentir que nunca eras suficiente. Ya deja de escuchar esas voces. Tú sabes perfectamente todo lo que eres capaz de lograr cuando te propones algo. El único que sigue dudando de ti eres tú mismo. Confía más en tus decisiones y deja de pedir aprobación para cada paso que das.
Tu futuro necesita atención. Has perdido demasiado tiempo pensando en problemas que todavía no existen o preocupándote por situaciones que ni siquiera dependen de ti. Mejor utiliza esa energía para planear tus metas, ahorrar, organizar tus finanzas y construir la vida que deseas. Este es un excelente momento para comenzar un proyecto, estudiar algo nuevo o darle forma a ese negocio que tanto tiempo has venido posponiendo.
Se visualiza la preparación de un viaje que te llenará de emoción. Todo indica que será con amistades o personas muy cercanas y terminará convirtiéndose en una experiencia inolvidable. Ese cambio de ambiente te ayudará a despejar la mente, recargar energías y darte cuenta de que la felicidad muchas veces está en los momentos más sencillos.
Dentro de la familia habrá conversaciones importantes que ayudarán a resolver diferencias del pasado. No llegues con la espada desenvainada. Escucha antes de responder y deja que el orgullo se quede guardado por un rato. A veces una disculpa sincera vale más que mil argumentos.
Cuida mucho tu salud, especialmente el sistema digestivo y el estrés. Últimamente has cargado demasiadas preocupaciones y eso podría reflejarse en gastritis, colitis o problemas para dormir. También presta atención a tu alimentación y deja de brincar comidas por andar siempre con prisas. Tu cuerpo ya comenzó a pedirte un descanso.
Lo mejor de esta etapa será que comenzarás a encontrarte contigo mismo. Entenderás que la paz no depende de tener pareja, dinero o reconocimiento, sino de aprender a vivir en armonía contigo. Cuando logres eso, verás cómo todo lo demás empieza a acomodarse casi por arte de magia. Recuerda que los mejores capítulos de tu vida todavía están por escribirse, pero dependerá de ti dejar de mirar el pasado para poder abrazar todo lo bueno que está por llegar.