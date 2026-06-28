Padres de Michigan enfrentan cargos de asesinato tras muerte de su hijo de 7 años con obesidad mórbida

Una pareja del estado de Michigan fue acusada de asesinato en segundo grado, abuso infantil y tortura después de que su hijo de siete años muriera por una enfermedad cardíaca asociada a problemas severos de salud y presuntas condiciones prolongadas de negligencia.

Los acusados fueron identificados como Damien O’Brien, de 40 años, y Jessica O’Brien, de 41.

Según las autoridades, el menor, identificado como Casper, murió después de sufrir una emergencia médica el 4 de noviembre de 2025 en la vivienda familiar ubicada en Flint Township, reseñó el medio WJRT.

Fiscalía sostiene que el niño vivió años sin atención médica adecuada

Documentos citados por la fiscalía indican que el menor falleció por miocardiopatía dilatada, una enfermedad cardíaca, con obesidad severa como factor contribuyente.

El informe médico señaló que el niño registraba un peso muy superior al esperado para su edad y estatura.

El fiscal del condado de Genesee, David Leyton, afirmó que el caso refleja una situación de abandono prolongado.

De acuerdo con la investigación, el niño habría acudido al médico solo una vez durante su vida y posteriormente fue referido a un especialista que nunca llegó a atenderlo.

Las autoridades también señalaron que el menor no estaba inscrito en la escuela y que los organismos de protección infantil no habían tenido contacto previo con la familia.

Autoridades describieron condiciones severas dentro de la vivienda

Tras el fallecimiento del menor, investigadores y personal de protección infantil inspeccionaron la vivienda.

Según los reportes oficiales, encontraron acumulación de basura en distintas áreas de la casa y condiciones que describieron como insalubres.

También indicaron que había animales que requerían atención veterinaria.

La fiscalía señaló que el padre trabajaba como ingeniero y contaba con seguro médico familiar, pero sostiene que no se brindó seguimiento médico al menor.

Otra menor quedó bajo protección infantil

Las autoridades informaron que el niño tenía diagnóstico de autismo y que una hermana menor quedó bajo custodia de los servicios de protección infantil.

Los padres fueron arrestados esta semana y permanecen detenidos sin derecho a fianza.

Su próxima comparecencia judicial está prevista para el 2 de julio.

El caso continúa en proceso y las acusaciones deberán ser evaluadas por el sistema judicial.

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