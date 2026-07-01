Harvey Weinstein fue hospitalizado tras sufrir problemas respiratorios

El exproductor de cine Harvey Weinstein fue trasladado de urgencia a un hospital de Manhattan tras sufrir un severo deterioro en su estado de salud, caracterizado por lo que sus representantes describieron como “graves problemas respiratorios”.

Weinstein de 74 años se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Rikers Island cuando requirió asistencia médica inmediata.

De acuerdo con los primeros reportes, la hospitalización se debe a una insuficiencia cardíaca provocada por una neumonía. Actualmente, Weinstein está recibiendo tratamiento especializado bajo custodia en la Unidad Hospitalaria Penitenciaria Bellevue, un centro preparado para la atención de reclusos de alta notoriedad.

Su portavoz detalló que el paciente se encuentra descansando y bajo estricta observación médica, anticipando que permanecerá internado “al menos las próximas semanas”.

Este nuevo problema en su salud se suma a un historial clínico complejo que arrastra desde su ingreso a prisión hace casi siete años. El exmagnate de Hollywood padece cáncer de médula ósea, leucemia mieloide crónica y enfermedad de las arterias coronarias.

En declaraciones pasadas, el propio Weinstein había manifestado su temor de morir en prisión alegando que su condición física general se debilitaba de forma acelerada.

La hospitalización del productor coincide con un momento crucial en su bitácora judicial. La semana pasada, la fiscalía de Manhattan, liderada por Alvin Bragg, anunció formalmente que retiraría los cargos por violación vinculados a la denunciante Jessica Mann, después de que los últimos procesos judiciales terminaran en juicios nulos debido al empate entre los miembros del jurado.

Ahora, los tribunales se concentran exclusivamente en la lectura de su sentencia por agresión sexual contra Miriam Haley, exasistente de producción. La vista formal, que había sido pospuesta precisamente para resolver los otros cargos pendientes, quedó programada para el próximo mes de septiembre.

La fiscalía adelantó que solicitará una pena de 20 años de prisión para el exproductor, quien también mantiene una condena previa de 16 años por delitos sexuales en el estado de California.

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