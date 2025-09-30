¿Cuándo se conocerá la nueva sentencia contra Harvey Weinstein por agresión sexual en Nueva York?

La nueva sentencia contra el exproductor de cine Harvey Weinstein por agresión sexual en primer grado será anunciada antes de que finalice este año, así lo informó este martes el departamento de prensa del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York.

Weinstein, quien fue declarado culpable hace casi cuatro meses por haber forzado a una exasistente de producción a practicarle sexo oral en 2006, iba a conocer su condena este martes, pero el tribunal decidió posponer el procedimiento.

De acuerdo con EFE, el productor de filmes como Shakespeare in Love tiene previsto comparecer ante el mencionado tribunal el próximo 9 de octubre, pero se desconoce si será para la lectura de la sentencia o para avanzar en otro proceso de índole sexual cuyo inicio también está pendiente.

El juez Curtis Farber será el encargado de dictar sentencia en este caso. Weinstein podría recibir una pena máxima de hasta 25 años de prisión, aunque ya ha cumplido seis años tras una sentencia previa por otro caso en 2020, la cual fue revocada por errores de procedimiento.

El nuevo juicio comenzará durante este otoño, pero aún no se ha confirmado la fecha exacta.

El veredicto de culpabilidad de Weinstein fue emitido el 11 de junio tras una semana de deliberaciones de un jurado mayoritariamente femenino.

En febrero de 2020, Weinstein fue declarado culpable de acto sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado en un tribunal de la ciudad de Nueva York. En ese momento, fue condenado a 23 años de prisión. Sin embargo, la Justicia estadounidense anuló en abril de 2024 su condena por presuntas irregularidades durante el juicio.

A diferencia de otros casos, esta condena resulta un paso importante en la larga batalla legal en contra de Weinstein, cuyo impacto ha sido fundamental en el movimiento #MeToo para visibilizar y sancionar la violencia sexual en Hollywood.

