Cuánto costará la reconstrucción tras los terremotos en Venezuela y con qué recursos cuenta el país para afrontarla

Venezuela ha vivido jornadas trágicas tras los terremotos que el pasado 24 de junio dejaron miles de muertos y heridos en el norte del país.

Han sido días de esfuerzo y desesperación por encontrar sobrevivientes entre los escombros y atender a los heridos en hospitales que ya funcionaban al límite antes del desastre, en medio de quejas por la lentitud en la respuesta del gobierno.

Pero lo más arduo podría estar por llegar.

Superada la fase de la emergencia, Venezuela se enfrentará ahora al reto de la reconstrucción. Los venezolanos deberán levantar de nuevo la multitud de edificios derrumbados y restaurar las carreteras y otras infraestructuras dañadas o destruidas por el que se considera ya el peor desastre de la historia reciente de su país.

Eso llevará tiempo y también dinero, mucho dinero. Y la pregunta ahora es de dónde va a salir.

De momento, los fondos anunciados por países y organismos multilaterales dispuestos a ayudar y por el gobierno venezolano están muy lejos de las cantidades que los expertos estiman que requerirá el país para reponerse del impacto de los sismos.

La cuesta arriba no ha hecho más que comenzar.

Diko Betancourt / Getty: Al final del rescate bajo los escombros llegará el reto de la reconstrucción para Venezuela.

Cuánto costará la reconstrucción de Venezuela

El nivel de destrucción causado por el doble terremoto ha sido tal que resulta difícil estimar no solo el alcance de los daños, sino también el costo de la reconstrucción en las amplias áreas afectadas: la capital, Caracas, y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua.

Además de las vidas perdidas y las heridas sufridas por muchos sobrevivientes, están los ingentes daños materiales. A falta de una cuantificación completa, las imágenes de decenas de edificios derrumbados y las carreteras quebradas como si fueran obleas en el estado La Guaira dan idea de la magnitud de la catástrofe.

Las estimaciones iniciales de diferentes entidades y expertos varían, pero todas indican que el país tendrá que hacer un gran esfuerzo si aspira a reconstruir las áreas afectadas.

Federico Parra / Getty: Las imágenes aéreas dan idea del nivel de destrucción en La Guaira.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó los daños físicos directos en US$6.700 millones. Basándose en imágenes de satélite, el PNUD calculó en 1,7 millones las estructuras que se levantaban en las zonas golpeadas por los terremotos.

Los datos satelitales también mostraron posibles interrupciones del suministro eléctrico en partes de Carabobo, La Guaira, Caracas y Aragua, en las que se hizo evidente una reducción de la iluminación.

La entidad de Naciones Unidas advierte que la cantidad podría reducirse a los US$4.700 millones o aumentar hasta los US$8.700 millones, impulsada por las pérdidas causadas en viviendas y otros activos, pero en cualquier caso la cifra no incluye la totalidad de los daños a la infraestructura ni el costo de la reconstrucción a largo plazo.

Aunque las estimaciones del impacto total probablemente evolucionen a medida que se disponga de más información, este suele calcularse entre 1,5 y 3 veces los daños directos, indicó el PNUD en un comunicado.

El organismo cree que, de confirmarse la cifra de US$6.700 millones, esta supondría alrededor del 6% del PIB de Venezuela.Otras estimaciones son superiores.

El economista venezolano Asdrúbal Oliveros dijo que el costo de la reconstrucción probablemente se situaría entre los US$12.000 y US$15.000 millones, con la vivienda, la infraestructura, el comercio, el transporte y la logística como las áreas más afectadas.

Y Alejandro Grisanti, de la consultora venezolana Ecoanalítica, le dijo a BBC Mundo que sus primeras estimaciones de los costos totales de la reconstrucción rondan los US$20.000 millones.

Getty Images:

A qué debe hacer frente Venezuela

La primera fase de la emergencia requería labores aceleradas de rescate de las personas atrapadas y de atención a los heridos. También era urgente cobijar a las miles de personas que han perdido sus hogares, así como prestarles ayuda para alimentarse o desplazarse.

Otra tarea, quizá la más dura, es la de identificar a los muertos y amparar a los niños que se han quedado sin sus padres.

Cuando pasen las semanas debería llegar el momento de evaluar los daños y emprender los trabajos de reconstrucción en vías, tendido eléctrico y viviendas. Y entonces, advierten los expertos, será imprescindible la colaboración internacional.

Federico Parra / Getty: Los sismos han golpeado a un país que acumula años de deterioro económico.

Los movimientos sísmicos han agravado la situación de un país cuya economía llevaba años en una situación precaria y cuyo deterioro explica que la venezolana haya sido una de las mayores emigraciones de las últimas décadas.

Según la Universidad Católica Andrés Bello, el Producto Interno Bruto de Venezuela se desplomó más de un 70% entre 2014 y 2021 como consecuencia de la caída de la producción petrolera, los desequilibrios fiscales y la hiperinflación. Y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU estimó en su último informe, anterior a los terremotos, que más de 5 millones de personas necesitaban asistencia alimentaria urgente en el país.

Grisanti le dijo a BBC Mundo que “si bien hay que agradecer la solidaridad internacional en el primer momento con el envío de rescatistas, las cantidades anunciadas para ayudar a Venezuela a reconstruirse están muy lejos de lo que va a ser necesario”.

Getty Images:

Qué recursos se han anunciado

La presidenta Delcy Rodríguez anunció que su gobierno movilizaría US$200 millones asignados a Venezuela por el Fondo Monetario Internacional. También, que el presidente chino, Xi Jinping, había ordenado destinar US$17 millones a ayudar a Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos prometió más de US$300 millones en asistencia humanitaria directa al país sudamericano.

Mientras, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de Naciones Unidas liberó inmediatamente US$15 millones para Venezuela.

Otros países y entidades de distinta naturaleza también anunciaron ayudas.

Javier Campos / Getty: Las dudas en torno al gobierno de Delcy Rodríguez pueden ser un obstáculo a la ayuda internacional

Los límites y los obstáculos de la ayuda

En cualquier caso, la suma de las cantidades anunciadas se queda muy lejos de los decenas de miles de millones de dólares que los expertos estiman que harán falta.

“Las primeras cifras que han salido de la ayuda internacional han sido pobres”, dijo Grisanti.

Tamara Herrera, de la firma de análisis Síntesis Financiera, le dijo a BBC Mundo que “el reto de la reconstrucción se suma a los problemas económicos que Venezuela sufre hace años”.

Los economistas coinciden en que el gobierno venezolano no está en condiciones de acometer en solitario el desafío de la reconstrucción.

“El país carece de apresto y acceso a la financiación internacional, y ahora se ve obligado a catalizar soluciones que no sabemos cómo y por cuánto tiempo van a llegar”, indicó Herrera.

Pero a la insuficiencia de las cantidades manejadas hasta ahora se suman las dudas sobre la capacidad de las autoridades locales para hacerla efectiva y la imagen negativa del gobierno chavista entre muchos países, lo que puede disuadir a actores exteriores de confiarle fondos.

“Cuando hay tanta desconfianza y tantos temas de corrupción abiertos, es normal que la primera reacción de la comunidad internacional sea de desconfianza”, comentó Grisanti. “La falta de transparencia del Estado venezolano y las dudas sobre su legitimidad hacen difícil conseguir la ayuda internacional que va a hacer falta”, añade.

Otro problema es la falta de crédito de Venezuela.

La deuda pública venezolana está técnicamente en default desde 2017, cuando el gobierno dejó de cumplir con las obligaciones contraídas por los bonos que había emitido. Desde entonces, el país no ha podido financiarse en los mercados internacionales y se estima que acumula una deuda sin pagar cercana a los US$170.000 millones.

Las sanciones que Estados Unidos aún mantiene en vigor dificultan aún más el acceso a financiación externa.

Delcy Rodríguez dijo esta semana que Caracas negocia con Estados Unidos y con el FMI “recuperar recursos para reconstruir la zona afectada”, pero aún no hay fechas ni cantidades.

El Fondo comunicó en mayo la reapertura de relaciones con el gobierno venezolano y anunció que iniciaría conversaciones con él para reanudar la labor de supervisión del organismo, pero dejó claro que “la reanudación de las relaciones no implica financiamiento inmediato” y “será un proceso”.

Federico Parra / Getty: La relación entre Washington y Caracas cambió radicalmente tras la captura de Nicolás Maduro.

Ya en la pandemia, Venezuela dejó de recibir las ayudas extraordinarias que el fondo puso a disposición de los países para hacer frente a la emergencia porque el organismo dijo que no podía determinar cuál era el gobierno legítimo de Venezuela.

En ese momento, Washington y sus aliados reconocieron al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero desde entonces han pasado muchas cosas.

Nicolás Maduro fue capturado en Caracas y enviado a Nueva York en una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero pasado y su vicepresidenta y mano derecha, Delcy Rodríguez, le sucedió en la presidencia y gobierna ahora con el apoyo explícito del presidente estadounidense, Donald Trump.

El FMI no ha descartado ahora ayudar al gobierno de Rodríguez, pero, dados los antecedentes, es probable que exija un plan estricto de supervisión y el cumplimiento de condiciones. Y si llega la ayuda, habrá que gestionarla de manera limpia y transparente, y priorizando las distintas necesidades en los diversos territorios.

“En otras catástrofes de este tipo se ha creado una autoridad única independiente para garantizar una gestión eficiente y ordenada de los recursos y esa es una fórmula que podría probarse ahora”, propone Grisanti.

Aunque si eso llega a concretarse, el reto será también contar con profesionales capaces para acometer la reconstrucción. “El gobierno tiene limitaciones de capital humano y el país viene de años de declive económico, ético y bajo sanciones”, sostiene Herrera.

Para ella, la situación a la que se enfrenta Venezuela y que puede marcar los años por venir se resume gráficamente: “Nos encontramos con un Estado desahuciado y tutelado que no tiene ahora cómo responder apropiadamente, por lo que su articulación con el resto de la sociedad es imprescindible”.

BBC:

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