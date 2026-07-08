Dallas: pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de julio

Este miércoles 8 de julio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 100 grados Fahrenheit (38ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y tendremos nubes y claros. Por otro lado, se estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 81 grados Fahrenheit (27ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 10.56 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:26 h y se marchará a las 20:38 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén cielos despejados. Las temperaturas variarán entre los 81 y los 102 grados Fahrenheit (27 y 39 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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