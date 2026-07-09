Niña de 8 años muere tras ser alcanzada por un rayo mientras corría hacia su casa en Illinois

Una niña de ocho años perdió la vida luego de ser alcanzada por un rayo mientras intentaba refugiarse de una tormenta que comenzó repentinamente en una zona rural de Serena, Illinois.

La víctima fue identificada como Kinslee Tschida, quien jugaba en el jardín de su casa junto con sus primos la tarde del viernes cuando el clima comenzó a cambiar.

Según relató al medio WGN su abuelo, Chris Scheib, la menor se encontraba al aire libre con su madre, Meghan Scheib, su tío, su tía y varios de sus primos cuando escucharon un trueno y decidieron entrar a la vivienda.

El refugio estaba a pocos metros

De acuerdo con la familia, el tío de Kinslee, quien está familiarizado con los sistemas de detección de rayos, reconoció el peligro apenas escuchó el primer trueno y pidió a todos que entraran a la casa.

La niña acababa de bajarse de un columpio y se encontraba a unos 20 pies (seis metros) del refugio cuando fue alcanzada por el rayo.

“Solo escuchó un trueno y les gritó: ‘Bájense del columpio’. Kinslee apenas estaba bajándose y, en un instante, ocurrió. No hubo advertencia ni vimos un rayo. Entró entre el árbol”, relató su abuelo.

Scheib también contó que la madre de la menor presenció el momento del impacto.

La familia intentó salvarle la vida

El abuelo explicó que otra de sus nietas estaba a menos de cuatro pies (poco más de un metro) de Kinslee cuando ocurrió el accidente, aunque ninguna otra persona resultó herida.

Los familiares iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

“Mi hijo y mi hija intentaron hacerle RCP a su propia hija. Ella es enfermera y fue muy duro porque no pudo salvarla”, expresó Scheib.

La menor fue trasladada al Hospital OSF St. Elizabeth, en Ottawa, donde posteriormente fue declarada muerta.

La Oficina del Forense del Condado de LaSalle determinó que la causa del fallecimiento fueron las lesiones sufridas por el impacto del rayo.

La recuerdan como una niña alegre y cariñosa

Familiares y amigos describieron a Kinslee como una niña llena de energía, que disfrutaba cantar, bailar y hacer reír a quienes la rodeaban.

Su abuelo aseguró que ahora la familia encuentra consuelo viendo videos donde aparece cantando y bailando.

“Ella cambiaba a las personas. Era simplemente una buena alma”, dijo.

Una campaña en GoFundMe la describió como “una luz brillante en todos los sentidos”, con una risa inolvidable y un corazón mucho más grande que su corta edad.

Según su obituario, Kinslee estaba por comenzar tercer grado en la Rutland Grade School, donde era conocida como la “Queen Bee”. Disfrutaba jugar con sus primos, hablar por videollamada con sus mejores amigas, jugar Roblox, montar en el tractor con su abuelo, compartir partidas de Uno con sus abuelos y pasar tiempo con sus mascotas, especialmente con su gata Marsie.

La niña será sepultada este martes y le sobreviven sus padres, abuelos, bisabuelos, tíos y ocho primos.

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