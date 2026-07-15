Dos adolescentes acusados de asesinar a cinco familiares en Illinois tras disputa por educación en casa

Una adolescente de 15 años y su novio, Ja’ymier Davis, de 16, fueron acusados de asesinar a cinco familiares de la joven en un “tiroteo masivo dirigido” ocurrido el domingo en East St. Louis, Illinois, según informaron fiscales del condado de St. Clair.

La menor, cuyo caso se tramita inicialmente en un tribunal juvenil, y Davis también enfrentan cargos por herir gravemente a otros dos familiares en una serie de ataques ocurridos en tres puntos distintos de la ciudad.

Las víctimas mortales fueron identificadas por el padre de la adolescente, Marcus May, como sus hijastros

Quentin Thompson, de 21 años, y Shania Thompson, de 25; su sobrino Devin May, de 24; su hermana

Cherie May, de 49; y su madre Patricia May, de 74.

“Perdí a toda mi familia de un solo golpe”, declaró May al St. Louis Post-Dispatch.

El conflicto por la educación en casa

De acuerdo con el padre, la relación con su hija se deterioró después de que él y la madre decidieran sacarla de la escuela y educarla en casa debido a problemas disciplinarios.

May afirmó que la adolescente ya había escapado del hogar en ocasiones anteriores y que incluso había robado la tarjeta de débito de su madre.

Según su relato, a comienzos de la semana pasada la joven volvió a huir tras supuestamente tomar el arma de fuego de su madre, quien reportó tanto la desaparición de la menor como el robo del arma.

El padre también aseguró que su hija había hablado de un plan para cometer un tiroteo masivo, pero que nadie tomó la amenaza en serio.

Tres escenas del crimen en East St. Louis

Las autoridades informaron que los ataques ocurrieron en tres lugares distintos de East St. Louis.

May explicó que el cuerpo de su hijastra Shania fue hallado dentro de un automóvil detrás de una casa abandonada cerca de su vivienda, mientras que Quentin fue encontrado en el parque Jones de la ciudad.

Otros dos cuerpos aparecieron en un complejo habitacional ubicado a varios kilómetros, según informó la policía.

Además, dos familiares fueron encontrados con heridas graves de bala en Jones Park.

El cuerpo de Cherie May también fue localizado el domingo, aunque la policía indicó que había sido asesinada días antes.

Cargos por asesinato y desmembramiento

Una acusación formal de 12 cargos presentada por la Fiscalía del condado de St. Clair señala que Davis enfrenta: cinco cargos de asesinato, un cargo de desmembramiento de un cuerpo humano, dos cargos de intento de asesinato, dos cargos de agresión agravada, un cargo de robo agravado de vehículo con violencia, un cargo por uso ilegal de un arma de fuego robada.

La acusación también sostiene que Davis desmembró el cuerpo de Patricia May al cortarle un pulgar.

El adolescente permanece detenido en la cárcel del condado de St. Clair y aún no se ha anunciado la fecha de su próxima comparecencia.

Los dos sospechosos fueron detenidos después de que agentes de la Policía Estatal de Illinois utilizaran una maniobra PIT para detener el vehículo en el que viajaban cerca del parque estatal Frank Holten.

La Fiscalía informó que el caso de la adolescente comenzará en el sistema juvenil antes de que se determine una posible transferencia al tribunal penal del condado.

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