La Agencia de Servicios Públicos de Inland Empire promueve el riego inteligente este mes

A medida que las temperaturas siguen subiendo y la demanda de agua aumenta, la Agencia de Servicios Públicos del Inland Empire (IEUA, por sus siglas en inglés) y los proveedores locales de agua comparten consejos fáciles de seguir para reducir el consumo este líquido vital durante todo el año. Incluyendo reembolsos y recursos gratuitos en julio.

La campaña “Mes del Riego Inteligente”, lanzada por la Asociación de Riego hace más de veinte años, tiene como objetivo crear conciencia sobre los beneficios de las técnicas y prácticas de riego eficientes. La campaña anima a los residentes a usar el agua de manera consciente y destaca las ventajas sociales, económicas y ambientales del riego inteligente.

“Dado que julio suele traer un clima más cálido a la región, este mes es una oportunidad para educar a nuestra comunidad sobre cómo tomar decisiones informadas en materia de riego”, dijo Steve Elie, presidente de la junta directiva de la IEUA. “Al hacerlo, podemos reducir colectivamente el desperdicio de agua y respaldar nuestro compromiso continuo de garantizar la confiabilidad del suministro de agua a largo plazo”.

El Mes del Riego Inteligente, que por lo general se celebra en julio, coincide con el momento de mayor demanda de agua para uso al aire libre y fomenta el uso de prácticas sencillas y tecnologías innovadoras para ahorrar agua y dinero.

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), hasta el 50 % del agua utilizada al aire libre se desperdicia debido a la evaporación, el viento y la escorrentía.

La IEUA recomienda seguir estos importantes consejos:

Utilice boquillas de manguera con cierre automático, que pueden ahorrar entre cinco y siete galones de agua por minuto.

Riegue cuando el sol ya se haya puesto, no haya viento y las temperaturas sean frescas, para que el agua tenga la oportunidad de penetrar en el suelo.

Revise y repare regularmente todas las fugas.

Ajuste los sistemas de aspersores para evitar que el agua se desborde hacia las aceras, las entradas de garaje o la calle.

Instala boquillas de riego de alta eficiencia, sistemas de riego por goteo o un controlador inteligente basado en las condiciones climáticas que proporcione un horario de riego adecuado y se ajuste a los cambios del clima.

Para ayudar a la comunidad este verano, la IEUA llevará a cabo la entrega gratuita de boquillas de manguera con cierre automático en la sede central de la Agencia en Chino, del 1 al 30 de julio, de lunes a jueves, de 8:00 a. m. a 5:00 p.m. Tendrán un límite de cuatro por hogar, hasta agotar existencias.

Este recurso gratuito se ofrece en colaboración con el Distrito de Agua del Valle de Cucamonga, el Distrito de Agua de Monte Vista, el Distrito de Agua de West Valley y las ciudades de Chino, Chino Hills, Montclair, Ontario y Upland.

Además de las boquillas de manguera gratuitas, las personas también pueden visitar su sitio web para obtener más información sobre cómo solicitar reembolsos por los artículos que compren para ahorrar agua. Artículos como lavadoras de alta eficiencia, dispositivos de control de flujo, inodoros de alta eficiencia de primera calidad, aspersores giratorios y más. Algunos reembolsos por productos comprados pueden superar los $160.

“La IEUA se enorgullece de colaborar con nuestros proveedores locales de agua para promover soluciones prácticas y eficientes en el uso del agua”, continuó Elie. “A través de estos esfuerzos conjuntos, seguimos protegiendo la salud pública y fortaleciendo nuestra región y el estado para lograr un éxito continuo.”

Para conocer descuentos, recursos y más consejos que te ayudarán a conservar y usar el agua de manera eficiente, visita www.ieua.org.

La entrega gratuita de boquillas de manguera: 6075 Kimball Ave Chino, CA 91710