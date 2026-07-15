Miami: el tiempo para hoy miércoles 15 de julio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 15 de julio indica que la temperatura alcanzará un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 7 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:39 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:15 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá escasa nubosidad con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 82 y los 91 grados Fahrenheit (28 y 33ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos nada cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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