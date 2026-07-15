Reportero mexicano amenazado por el narco no ha recibido medidas de protección

La organización Artículo 19 denunció que, a más de un mes de que el periodista Pedro Montaño fuera amenazado por integrantes del crimen organizado en el estado de Guerrero, las autoridades estatales no han cumplido con las medidas de protección ordenadas para garantizar su seguridad.

De acuerdo con la organización, la agresión ocurrió el pasado 9 de junio, cuando el reportero recibió amenazas mientras realizaba su labor informativa.

Tras el incidente, activó el botón de pánico proporcionado por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que permitió la movilización inmediata de elementos de la Guardia Nacional y de la policía municipal.

Sin embargo, Artículo 19 señaló que la Fiscalía General del Estado de Guerrero continúa sin implementar las medidas de protección necesarias, pese a que existe una situación de riesgo vigente para el comunicador.

? Falta de cumplimiento a las medidas de protección dictadas en favor del periodista Pedro Montaño.



Reiteramos el llamado urgente a la @FGEGuerrero y a las autoridades competentes, a dar inmediato cumplimiento a la orden de protección:



? https://t.co/lB3r2QRZ6c pic.twitter.com/Mvd5nnTq14 — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) July 14, 2026

La organización calificó esta omisión como un incumplimiento de las obligaciones de las autoridades para salvaguardar la integridad de quienes ejercen el periodismo.

El periodista forma parte del Mecanismo Federal de Protección desde 2022 debido a amenazas previas relacionadas con su trabajo informativo.

No obstante, Artículo 19 advirtió que la falta de coordinación entre las autoridades federales y estatales ha impedido que las medidas ordenadas se materialicen de manera efectiva.

El caso se suma a las constantes alertas emitidas por organizaciones nacionales e internacionales sobre la persistencia de la violencia contra periodistas en México y las deficiencias en la implementación de los mecanismos de protección destinados a este sector.

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