Asesinan a periodista en Veracruz pese a tener medidas de protección por amenazas previas

El periodista Luis Ángel López Valdez fue asesinado a balazos en el municipio de Poza Rica, Veracruz, convirtiéndose en el segundo comunicador asesinado en esa ciudad durante 2026, y en un nuevo golpe para la libertad de expresión en la entidad.

López Valdez, de 29 años, se desempeñaba como reportero de nota policiaca para Vanguardia de Veracruz y dirigía el portal Reportaje Policiaco Veracruzano.

Además, colaboraba con la corporación de auxilio Cruz Ámbar. De acuerdo con los primeros reportes, fue atacado por hombres armados cuando circulaba en su vehículo.

Diversos medios y organizaciones señalaron que el periodista había recibido amenazas previas relacionadas con su labor informativa y contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), las cuales se encontraban vigentes al momento de su asesinato.

#México: Mientras el país inauguraba la #CopaMundialFIFA, fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez, de Vanguardia de Veracruz. Es el 2do periodista asesinado en Poza Rica en menos de 6 meses. RSF exige investigación urgente y mayores garantías de protección p/la prensa pic.twitter.com/gXurYGDCHT — RSF en español (@RSF_esp) June 11, 2026

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que abrió una investigación para esclarecer el homicidio y determinar si existe una relación directa con su trabajo periodístico. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

El crimen ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los comunicadores en Veracruz. Apenas una semana antes se reportó la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de un medio digital en el sur del estado, cuyo paradero continúa sin conocerse.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Artículo 19 y la Alianza de Medios MX, condenaron el asesinato y exigieron una investigación exhaustiva que contemple su actividad periodística como una posible línea de investigación, además de reforzar los mecanismos de protección para periodistas en Veracruz.

Con este caso, Veracruz vuelve a colocarse en el centro de las alertas por violencia contra la prensa, una problemática que durante años ha afectado a periodistas que cubren temas de seguridad y crimen organizado en la entidad.

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