Captan en video el secuestro de una periodista mexicana por un comando armado que irrumpió en su casa

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada la mañana del martes 2 de junio por un grupo de hombres armados que irrumpió violentamente en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas y quedaron registrados en un video difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa a varios sujetos encapuchados y portando armas largas que rompen la puerta de acceso de la vivienda para ingresar por la fuerza.

Durante la irrupción, una persona al interior del inmueble advierte que en el lugar se encuentra un bebé, mientras intenta impedir el acceso de los agresores. La grabación se interrumpe cuando los individuos someten a los ocupantes de la casa.

Hombres armados se llevaron de su domicilio a la periodista Roxana Berenice Guzmán,Directora del portal Pulso informativo sureste, Veracruz. Controlan CJNG,CDG "Grupo sombra" CDS y celulas como ZVE ,CDN y mafia veracruzana pic.twitter.com/ltZdUoTp7G — Omar Morales (@ArturoBltran5) June 3, 2026

Tras la denuncia presentada por familiares de la comunicadora, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que abrió una carpeta de investigación y desplegó un operativo coordinado con fuerzas de seguridad para localizar a la periodista e identificar a los responsables.

La organización Artículo 19 condenó la desaparición de Guzmán Ramírez y exigió a las autoridades implementar acciones inmediatas y efectivas para su búsqueda y localización.

Asimismo, pidió que la labor periodística de la comunicadora sea considerada como una línea prioritaria dentro de las investigaciones y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y gremios periodísticos, quienes han reiterado que Veracruz continúa siendo una de las entidades con mayores riesgos para el ejercicio del periodismo en México.

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