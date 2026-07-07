Amnistía Internacional y la ONU exigen justicia e investigar el asesinato de la periodista Roxana Guzmán en México

El asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán volvió a colocar el foco internacional sobre la violencia que enfrentan los comunicadores en México. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pidieron una investigación exhaustiva y el castigo de todos los responsables, al considerar que el crimen representa un nuevo golpe a la libertad de expresión.

Las reacciones surgieron después de que las autoridades mexicanas confirmaran que los restos hallados en el estado de Veracruz corresponden a Guzmán, directora del portal Pulso Informativo Nanchiteco, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital. Amnistía Internacional condenó el crimen y solicitó que la investigación incorpore una perspectiva de género y de derechos humanos, además de identificar y sancionar no solo a los autores materiales, sino también a quienes hayan ordenado, facilitado o encubierto el asesinato.

La organización advirtió que el caso ocurre en un contexto de creciente violencia contra la prensa en Veracruz, donde al menos tres periodistas han sido asesinados durante 2026. También exhortó a las autoridades estatales y federales a fortalecer los mecanismos de protección para periodistas y a atender las causas estructurales que permiten este tipo de ataques.

? Amnistía Internacional condena el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, cuyos restos fueron localizados tras haber sido reportada como desaparecida. Nos solidarizamos con su familia, colegas y seres queridos, y nos sumamos a la exigencia de verdad, justicia y reparación? — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) July 7, 2026

Veracruz sigue entre las regiones más peligrosas para la prensa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que hasta el momento ocho personas han sido detenidas por el caso, incluidos presuntos integrantes de un grupo delictivo y tres policías municipales señalados de brindar apoyo logístico a la organización criminal. Agregó que la investigación continúa y que aún faltan personas por capturar.

La Fiscalía General de la República asumió posteriormente la investigación debido a la gravedad del caso.

El secuestro de Roxana Guzmán provocó indignación en todo el país luego de que circulara un video en redes sociales donde se observa a hombres armados irrumpiendo en su domicilio para llevársela por la fuerza. Tras la confirmación de su muerte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los periodistas que consideren estar en riesgo a solicitar medidas de protección ante la Secretaría de Gobernación para poder ejercer su labor con mayores garantías de seguridad.

El asesinato eleva a tres el número de periodistas asesinados este año en Veracruz, entidad considerada por organizaciones civiles como una de las más peligrosas para ejercer el periodismo debido a la presencia de grupos criminales y los constantes ataques contra comunicadores. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), México continúa siendo el país más letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos 15 años y ocupa el lugar 122 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026. La organización ha documentado más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos desde el año 2000.

?Expresamos nuestra consternación por las desapariciones de la periodista Roxana Guzmán, en Nanchital, #Veracruz, y del periodista Alex Serna, en Zihuatanejo, #Guerrero, ocurridas el pasado mes de junio, y por la posterior identificación sin vida.

En estas entidades, la ONU-DH? pic.twitter.com/gzOEZhzk6M — ONU-DH México (@ONUDHmexico) July 7, 2026

La ONU vincula el caso con la protección de la libertad de expresión

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su consternación por el asesinato de Roxana Guzmán y del activista ambiental Alex Serna, cuyo cuerpo fue localizado recientemente en el estado de Guerrero tras permanecer desaparecido.

La ONU-DH pidió a las autoridades esclarecer ambos casos y considerar como una línea prioritaria de investigación el posible vínculo entre los crímenes y el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.

En el caso de Guzmán, el organismo recordó que era la directora de un medio digital y que presuntamente era la única mujer que cubría la fuente policiaca en el sur de Veracruz, por lo que subrayó la necesidad de reconocer los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres periodistas.

Asimismo, expresó solidaridad con las familias de ambas víctimas y alertó sobre el preocupante número de asesinatos y desapariciones de periodistas registrados en estados como Veracruz y Guerrero.

Según la organización Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados 176 periodistas y otros 32 permanecen desaparecidos en México, cifras que mantienen la preocupación de organismos nacionales e internacionales por las condiciones en que se ejerce el periodismo en el país.

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