Autoridades anuncian el hallazgo de restos humanos que podrían ser de periodista secuestrada en Veracruz

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó el hallazgo de piezas óseas en un predio asegurado como parte de las investigaciones por la desaparición de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.

No obstante, pidió evitar especulaciones y esperar los resultados de los análisis periciales para determinar la identidad de los restos.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria estatal informó que las investigaciones son realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales mantienen bajo resguardo el predio ubicado en la zona de Ixhuatlán del Sureste.

Nahle precisó que los restos no fueron localizados en el sitio donde fueron detenidos los presuntos responsables del caso, sino en otro inmueble relacionado con la investigación.

Caso Roxana Berenice Guzmán Ramírez ?: restos hallados en un predio están bajo análisis para determinar si pertenecen a la periodista. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, pidió esperar el resultado de la investigación.#FórmulaNoticias con Azucena Uresti (@azucenau) pic.twitter.com/s5kLTmI0sv — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 30, 2026

Explicó que especialistas forenses analizan las piezas óseas encontradas y que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que correspondan a la periodista.

La gobernadora insistió en que será el resultado de las pruebas de ADN y de los dictámenes periciales el que permita establecer la identidad de los restos, por lo que llamó a no difundir versiones sin sustento.

El caso de Roxana Guzmán permanece bajo investigación desde el pasado 2 de junio, cuando la periodista fue secuestrada en su domicilio en el municipio de Nanchital.

Como parte de las investigaciones, las autoridades han detenido a seis personas, entre ellas dos civiles y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes presuntamente estarían vinculados con el secuestro.

Por su parte, la familia de Roxana Guzmán ha solicitado esperar la información oficial de las autoridades y evitar la difusión de datos no confirmados sobre el caso.

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