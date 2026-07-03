Autoridades de Veracruz hallan el cuerpo sin vida de periodista secuestrada

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó este viernes el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, luego de que estudios periciales determinaran que los restos humanos localizados en un rancho del municipio de Moloacán corresponden a la comunicadora, quien permanecía desaparecida desde principios de junio.

A través de un comunicado, la dependencia informó que la identificación científica de los restos permitió confirmar el homicidio de la directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, quien fue secuestrada por un grupo armado en su domicilio de Nanchital, hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía ejecutó ocho órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del crimen.

Entre los detenidos se encuentran Javier Iván “N”, alias Delta 1; José del Carmen “N”, alias Delta 7; y Luis Arturo “N”, alias Delta 11 o El Pelón, señalados por su presunta participación en el secuestro y asesinato de la periodista.

Asimismo, fueron capturados cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes, de acuerdo con la FGE, habrían brindado apoyo logístico, recursos y alimentos al grupo delictivo involucrado en el crimen.

El cuerpo de Guzmán fue localizado en un rancho ubicado en el municipio de Moloacán, en el sur de Veracruz, donde las autoridades realizaron diligencias ministeriales y periciales que derivaron en la identificación oficial de la víctima.

El caso provocó una amplia condena de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que desde la desaparición de la periodista exigieron que su labor informativa fuera considerada una línea prioritaria de investigación y demandaron justicia.

Con el asesinato de Roxana Guzmán, Veracruz suma un nuevo caso de violencia contra periodistas, en un contexto en el que diversas organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre los riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico en la entidad.

La Fiscalía de Veracruz aseguró que las investigaciones continuarán para esclarecer totalmente el crimen y llevar ante la justicia a todas las personas involucradas.

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