Quién es Roxana Guzmán, la periodista secuestrada hace 2 semanas en Veracruz y de quien no se sabe nada

La desaparición de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el gremio periodístico en México.

La comunicadora fue secuestrada el pasado 2 de junio por un grupo de hombres armados que irrumpió en su domicilio en el municipio de Nanchital. El hecho quedó parcialmente grabado en video y desde entonces su paradero sigue siendo desconocido.

Guzmán es fundadora y directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, sitio enfocado en la cobertura de acontecimientos comunitarios, temas de seguridad y denuncias ciudadanas en la región sur de Veracruz.

Hombres armados se llevaron de su domicilio a la periodista Roxana Berenice Guzmán,Directora del portal Pulso informativo sureste, Veracruz. Controlan CJNG,CDG "Grupo sombra" CDS y celulas como ZVE ,CDN y mafia veracruzana pic.twitter.com/ltZdUoTp7G — Omar Morales (@ArturoBltran5) June 3, 2026

Antes de crear su propio medio, la periodista enfrentó una tragedia personal que marcó su vida: en 2017 su esposo fue asesinado, situación que la obligó a abandonar temporalmente el estado por motivos de seguridad. Años después regresó para retomar su labor informativa y fundar el proyecto periodístico que hoy dirige.

Entre las últimas coberturas realizadas por Roxana Guzmán destacó un caso de presunto abuso policial ocurrido en Ixhuatlán del Sureste.

En dicho trabajo periodístico documentó denuncias ciudadanas sobre el actuar de elementos de seguridad, una publicación que generó amplia atención en redes sociales.

En uno de los materiales difundidos se escucha la frase: “Qué mal está quedando la policía”, en referencia a las acusaciones contra los agentes involucrados.

Tras el secuestro, la Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una investigación y desplegó operativos de búsqueda con apoyo de fuerzas federales.

??ARTICLE 19 México y Centroamérica documenta la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora y reportera de Pulso Informativo del Sureste, ocurrida la mañana de este 2 de junio en Nanchital, Veracruz, tras la presunta irrupción de un grupo de hombres? — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) June 2, 2026

Sin embargo, a más de una semana de los hechos, organizaciones como Artículo 19 han señalado la necesidad de intensificar las acciones para localizarla con vida y esclarecer si su actividad periodística estuvo relacionada con el ataque.

La preocupación por el caso creció debido a que Veracruz continúa siendo una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han exigido a las autoridades garantizar una investigación exhaustiva y aplicar los protocolos especializados para delitos contra la libertad de expresión.

Sigue leyendo:

– Asesinan a periodista en Veracruz pese a tener medidas de protección por amenazas previas.

– No hay pistas de periodista secuestrada en Veracruz y Amnistía Internacional exige respuestas.