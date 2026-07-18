Marea argentina en Estados Unidos: se agotaron los vuelos desde Buenos Aires por la final

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España provocó una respuesta inmediata entre los aficionados argentinos. La demanda de pasajes hacia Estados Unidos fue tan alta que los vuelos especiales incorporados por Aerolíneas Argentinas para trasladar hinchas a Nueva York agotaron sus lugares en cuestión de horas.

La compañía confirmó que, luego del pase de la Albiceleste a la final tras vencer 2-1 a Inglaterra el pasado miércoles, decidió ampliar su programación con dos servicios extraordinarios entre Buenos Aires y Nueva York. Ambos comenzaron a venderse esa misma noche y, para el jueves, ya no quedaban asientos disponibles.

El encuentro decisivo del torneo se disputará este domingo en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, escenario que recibirá a miles de aficionados de ambos países.

De acuerdo con EFE, el interés por viajar no se limitó únicamente a los vuelos con destino a Nueva York. La empresa también informó que los servicios hacia Miami quedaron completamente ocupados.

Ya llegaron los inchas Argentinos a Times Square pic.twitter.com/hv7dd1t3GK — Miguel Zazueta (@miguelzfdss) July 18, 2026

Aerolíneas amplió su operación ante la alta demanda

Para atender el aumento de solicitudes, la compañía había sumado inicialmente dos vuelos especiales operados con aviones Airbus A330 entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Uno de ellos fue programado para la noche del viernes y el otro para la mañana del sábado.

Además de esos servicios, Aerolíneas Argentinas mantiene dos vuelos diarios entre Buenos Aires y Miami durante los días previos a la final, ofreciendo una alternativa de conexión para quienes buscan llegar posteriormente a Nueva York.

Sin embargo, la velocidad con la que se agotaron los boletos llevó a la empresa a tomar una nueva decisión. El viernes anunció la incorporación de un tercer vuelo especial con salida desde Ezeiza el sábado por la noche.

En un comunicado, la aerolínea explicó que el nuevo servicio estará disponible “para todos aquellos que quieran viajar a alentar a la selección argentina de cara a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

La empresa también informó que el tramo de ida tendrá una tarifa desde $2,200 dólares, más impuestos.

???? La ilusión llega intacta a la final. Y sumamos un nuevo vuelo para que puedas vivirla desde la tribuna.



Los dos vuelos especiales que agregamos están COMPLETOS. Por eso incorporamos un nuevo vuelo directo a Nueva York, con salida el sábado 18/7 a las 22 hs, para que? pic.twitter.com/o4sKQgsYEq — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) July 17, 2026

Según precisó Aerolíneas Argentinas, la medida responde al comportamiento del mercado en las últimas horas. “La decisión se tomó luego de que los dos vuelos especiales anunciados previamente se completaran en menos de 12 horas, reflejando la fuerte demanda de pasajeros para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo”, señaló la compañía.

El nuevo vuelo busca ofrecer una última alternativa para los aficionados que todavía intentan llegar a Estados Unidos antes del duelo entre Argentina y España, un partido que definirá al campeón del Mundial 2026 y que ha generado una movilización masiva de seguidores argentinos rumbo a Norteamérica.

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