Irán ataca bases militares de EE.UU. en Kuwait

El Ejército de Irán anunció el domingo que atacó con drones dos bases militares estadounidenses en Kuwait, en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos contra su territorio, según la televisión estatal. Efectuó “ataques a gran escala con drones kamikaze contra un depósito de municiones del Ejército de Estados Unidos en Camp Udairi y un sistema de radares y vigilancia aérea Patriot en la Base Aérea Ali Al Salem, en Kuwait”, según un comunicado divulgado en Telegram por la televisión estatal iraní.

“Las defensas aéreas de Kuwait están haciendo frente actualmente a ataques hostiles con misiles y drones, tras la nefasta agresión iraní“, declaró el Ejército kuwaití, mientras un periodista de la AFP informaba de que sonaban sirenas de alerta en la ciudad de Kuwait. “El Estado Mayor del Ejército señala que si se oyen explosiones, se debe a que los sistemas de defensa aérea están interceptando los ataques”, dijo el Ejército kuwaití en un escueto comunicado en X.

Único aliado estadounidense atacado hoy

Las Fuerzas Armadas kuwaitíes no identificaron los lugares que han sido objetivo de las acciones de Irán ni si sufrieron daños. Kuwait ha sido el único país del golfo Pérsico golpeado esta noche por Irán, después de que ayer lo fuera también Baréin y, posteriormente, Jordania.

Ayer, el Centcom informó de quedos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania por los ataques iraníes. Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Teherán y Washington.

Teherán renueva sus amenazas contra Washington

El principal centro de mando militar de Irán advirtió este domingo a Estados Unidos de que cualquier nueva acción de “agresión, intimidación o barbarie” recibirá una respuesta “contundente y devastadora” de las Fuerzas Armadas iraníes, en medio de la escalada militar entre ambos países.

“Cualquier acto de ambición, intimidación, totalitarismo y barbarie se enfrentará a una respuesta contundente y devastadora de los combatientes creyentes, valientes y poderosos de las Fuerzas Armadas, y les impondremos costes más elevados que los de la segunda y tercera guerra impuesta”, afirmó el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim. “La derrota del Gran Satán, la criminal Estados Unidos, depende de la cohesión interna”, añadió.

El comunicado llegó un día después de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, acusara a Estados Unidos de violar reiteradamente los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado entre ambos países a mediados de junio y advirtiera de que la República Islámica tiene “lecciones inolvidables” para Washington.