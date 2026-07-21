Cómo cambiar tu teclado de Windows a cualquier idioma en segundos

Si tu laptop viene con el teclado en inglés y necesitas escribir en francés, alemán, portugués o el idioma que sea, Windows te permite agregar prácticamente cualquier distribución de teclado del mundo sin tocar el hardware. El proceso es el mismo sin importar qué idioma quieras activar, así que aquí te dejo los pasos organizados en viñetas para que la lectura sea más rápida.

Agrega el idioma que necesites desde la configuración

Para instalar un nuevo idioma de teclado, sigue este orden:

Haz clic derecho en el botón de Inicio y entra a Configuración .

. Ve a Hora e idioma y luego selecciona Idioma y región .

y luego selecciona . Busca la sección “Idiomas preferidos” y da clic en “Agregar un idioma” .

y da clic en . Escribe el idioma que buscas, ya sea alemán, japonés, italiano o cualquier otro.

Elige la variante regional correcta, porque muchos idiomas tienen más de una versión según el país, como inglés de Estados Unidos, Reino Unido o Australia.

Da clic en “Siguiente” y después en “Instalar” para que Windows descargue todo lo necesario.

Instala varios teclados y cambia entre ellos sin fricción

Una vez que tienes el idioma instalado, puedes agregar teclados específicos sin necesidad de instalar el paquete completo del idioma, algo útil si solo te interesa la distribución de teclas. Estos son los pasos:

Ve nuevamente a Idioma y región dentro de configuración.

dentro de configuración. Haz clic en los tres puntos junto al idioma instalado y elige “Opciones de idioma” .

. Baja hasta la sección Teclados y da clic en “Agregar un teclado” .

y da clic en . Selecciona el layout exacto que necesitas de la lista disponible.

Repite el proceso las veces que quieras, porque puedes tener instalados tres, cuatro o los teclados que necesites al mismo tiempo.

Para saltar entre todos estos teclados una vez configurados, tienes estas opciones:

Presiona Windows + Barra espaciadora para abrir un menú flotante con todos tus idiomas activos.

para abrir un menú flotante con todos tus idiomas activos. Usa Alt + Shift como método clásico en Windows 10 y 11.

como método clásico en Windows 10 y 11. Haz clic directo en el ícono de idioma junto al reloj, en la esquina inferior derecha.

Verifica que todo funcione antes de ponerte a escribir

Una vez instalado tu nuevo teclado, es buena idea abrir el Bloc de notas y probar algunas teclas para confirmar que los caracteres especiales salen como esperas, sobre todo si el idioma que elegiste usa símbolos poco comunes en inglés. Si algo no coincide con lo que ves en pantalla, puede que necesites revisar si elegiste la variante regional correcta, ya que pequeñas diferencias entre países del mismo idioma pueden cambiar la posición de ciertos signos.

Vale la pena mencionar que este mismo menú de configuración te permite ir un paso más allá y cambiar el idioma completo de la interfaz de Windows, no solo el teclado, algo ideal si estás aprendiendo un nuevo idioma o trabajas constantemente con equipos internacionales. En ese caso, después de seleccionar el idioma de pantalla que quieres, Windows te pedirá cerrar sesión y volver a iniciarla para que los cambios se apliquen por completo.

Al final, ya sea que necesites cambiar tu teclado por trabajo, estudios o simplemente porque te mudaste de país, Windows está diseñado para adaptarse a cualquier idioma que necesites sin obligarte a comprar equipo nuevo ni instalar programas externos.

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