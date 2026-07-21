Los miles de extranjeros que han muerto combatiendo para Rusia en la guerra con Ucrania

Por lo menos 3.586 extranjeros de más de 40 países han muerto combatiendo por Rusia desde el inicio de su invasión a gran escala a Ucrania, según una investigación de la BBC.

Estos incluyen prisioneros reclutados en las cárceles rusas, migrantes que alegan que fueron obligados o engañados, voluntarios atraídos por salarios altos, y tropas regulares norcoreanas que fueron enviadas bajo un acuerdo entre Moscú y Pyongyang.

El Servicio Ruso de la BBC y el medio de comunicación independiente Mediazona llevan un registro de las bajas rusas verificadas, utilizando información de fuente abierta como los anuncios oficiales, mensajes y fotos de tumbas en redes sociales y conmemoraciones de guerra.

Facebook: Uno de los ciudadanos extranjeros que murió combatiendo por Rusia era Edson Kamwesigye de Uganda.

Uno de los que están en la lista es Edson Kamwesigye de Uganda. Según su familia, él creyó que iba a Rusia para trabajar como guardia de seguridad.

El ugandés de 45 años había trabajado como guardia en Irak y Afganistán en los 2000, pero nunca había participado en un combate real, contó a la prensa su esposa, Carolina Mukuza.

Después de que el empleo de seguridad en el extranjero se agotó, regresó a Uganda, donde condujo un taxi e intentó dedicarse a la labranza. El dinero era escasamente suficiente para sostener a su esposa y dos hijos.

En diciembre 2025, le dijo a su familia que había encontrado otro trabajo de seguridad, esta vez en Rusia. Pero el 16 de enero de este año, llamó a su esposa con noticias diferentes.

“Me pidió que rezara por él porque estaba recibiendo entrenamiento militar y pronto lo enviarían al frente”, relató al diario alemán Taz.

Una semana después, Kamwesigye murió en Kupiansk, en el noreste de Ucrania, como lo pudo verificar el servicio ruso de la BBC.

Su esposa continúa tratando de traer su cuerpo a casa. Los medios locales reportaron que las autoridades ugandesas se negaron a coordinar su regreso. Por lo menos otros dos ugandeses han muerto combatiendo para Rusia hasta junio 2026, informaron los medios en Uganda.

Kamwesigye es uno de 1.285 combatientes extranjeros en el ejército ruso cuyas muertes han sido verificadas por la BBC. Estos incluyen ciudadanos de Cuba, EE.UU., China, Vietnam, Polonia, India, Nepal, Serbia y muchos otros.

Otros 2.304 soldados norcoreanos fueron identificados por el servicio coreano de la BBC a través de imágenes satelitales y fotografías oficiales de una conmemoración militar en Pyongyang. Cayeron combatiendo tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, después de que Kyiv lanzara una incursión allí en agosto 2024.

Se estima que el número total de extranjeros que han combatido del lado ruso, incluyendo los que han sobrevivido, es varias veces más alto.

La OTAN cree que aproximadamente 24.000 mercenarios extranjeros de 44 países combaten dentro de las filas rusas, señaló un alto funcionario de la alianza a la BBC durante la cumbre de los países miembros en Ankara en julio. La mayoría, según el funcionario, son oriundos de estados africanos.

“Probablemente cientos de africanos han firmado contratos. Algunos lo hicieron voluntariamente, mientras que otros fueron obligados”, expresó.

Nuestra lista no incluye a los residentes de las regiones ucranianas de Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporiyia que combaten del lado ruso y que registramos por separado, así que sus bajas no están reflejadas en este resumen.

Pero sí incluye a 25 ciudadanos ucranianos de otras partes de Ucrania que murieron en el frente como parte de las filas rusas. La mayoría de ellos fueron reclutados para la guerra en colonias penales.

BBC/Mediazona: Muchos ciudadanos de las antiguas repúblicas soviéticas, en particular de Asia Central, murieron combatiendo por Rusia.

Reclutamiento en prisiones y en el extranjero

Cuando la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en febrero 2022 no concluyó tan rápido como se había esperado, el Kremlin se encontró rápidamente corto de personal de combate.

A mediados de 2022, se les ofreció a los prisioneros, incluyendo extranjeros, la opción de ser liberados a cambio de que combatieran. Su reclutamiento fue inicialmente manejado por el grupo paramilitar Wagner, y luego reemplazado por el Ministerio de Defensa.

La estrategia afectaba principalmente a los ciudadanos de las antiguas repúblicas soviéticas, especialmente las de Asia Central. Por ejemplo, más de la mitad de ciudadanos de Uzbekistán y Tayikistán que murieron en la guerra eran individuos que fueron al frente desde las prisiones rusas.

En 2024, las autoridades rusas aumentaron significativamente los pagos por inscribirse en el ejército.

Los pagos varían según la región, pero a un recluta que firma un contrato con Moscú se le prometen actualmente US$30.000 por adelantado como bono por firmar y luego un salario de unos US$3.500 al mes. Los bonos de combate pueden aumentar por encima de US$72.300.

El salario medio mensual en Rusia es de unos US$760.

Alrededor de esa época, el reclutamiento activo también empezó entre los residentes de países más distantes, como Cuba, Nepal, India, Sri Lanka y Yemen. Unos sabían que estaban ingresando en el ejército. Otros dijeron haber viajado a Rusia esperando estudiar o trabajar en construcción o seguridad, para luego ser enviados a entrenamiento y después al frente.

Desde mediados de 2025, organizaciones y abogados de los derechos humanos han denunciado la renovada presión sobre los trabajadores migrantes en las antiguas repúblicas soviéticas que viven en Rusia. Algunos supuestamente tuvieron ofertas de ayuda contra órdenes de deportación, restricciones de entrada o para solicitudes de ciudadanía a cambio de firmar contratos. Otros dicen que fueron amenazados.

También se han dado esfuerzos para reclutar en los países más pobres de África, según la agencia Reuters y la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Corea del Norte se destaca porque sus soldados -contrario a los reclutas extranjeros- fueron abiertamente enviados por su gobierno bajo un acuerdo de defensa con Rusia.

A pesar del alcance geográfico de la campaña de reclutamiento, los extranjeros continúan siendo una pequeña parte de las bajas totales rusas. Aún incluyendo a los norcoreanos, representan menos de 2% de las 233.033 muertes confirmadas por la BBC.

No pueden reemplazar la principal fuente de tropas rusas: sus propios ciudadanos. Pero, a medida que las bajas siguen y menos rusos parecen estar dispuestos a firmar contratos, Moscú muy probablemente continuará buscando en el extranjero.

El gobierno ruso no ha actualizado sus cifras de muertes desde septiembre 2022 y, en general, nunca comenta sobre los hallazgos del servicio ruso de la BBC.

BBC/Mediazona: El gobierno ruso no ha actualizado su cifra oficial de muertes de soldados desde septiembre 2022. ​​

La “legión extranjera” de Ucrania

Ucrania también recluta personal extranjero, a través de un sistema nacional creado después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala en febrero 2022.

El presidente Volodymyr Zelensky estableció la Legión Internacional de Ucrania pocos días después e hizo un llamado a voluntarios en el exterior. Los extranjeros ahora sirven en la legión y en otras unidades militares ucranianas. Según la ley marcial, solo pueden abandonar voluntariamente después de seis meses de servicio continuo en circunstancias normales.

En junio de este año, Zelensky anunció que Ucrania incrementaría los salarios de los militares y buscaría reclutar más combatientes en el extranjero, en un momento en el que el ejército enfrenta una escasez de personal tras cuatro años de guerra con Rusia.

Ucrania no publica un total consolidado de bajas de ciudadanos extranjeros. En agosto 2025, un funcionario responsable de coordinar el servicio de ciudadanos extranjeros comentó a la publicación ucraniana Hromadske que más de 8.000 voluntarios extranjeros se alistaron a las fuerzas terrestres.

Estimó que la cifra a través de todas las ramas de las fuerzas armadas de Ucrania podría ser de por lo menos 16.000, y dijo que ciudadanos de 72 países estaban sirviendo.

El contingente extranjero ha cambiado. Los primeros voluntarios incluían muchas personas de países occidentales y antiguas repúblicas soviéticas, algunas con experiencia militar.

Ucrania luego desarrolló estructuras de reclutamiento y comando en español, y cientos de veteranos colombianos se han alistado. Algunos afirman que han venido a defender a Ucrania. Para otros, el dinero es una motivación importante: los salarios para ir al frente pueden ser varias veces más altos que el pago militar en Colombia.

Los extranjeros que sirven en Ucrania reciben el mismo pago que las tropas ucranianas: unos US$2.690 por un mes completo de combate. Adicionalmente, se pagan US$1.570 por cada 30 días acumulados en el frente.

Pero en ambos lados, las tropas extranjeras constituyen un suplemento pequeño a los ejércitos que están abrumadoramente compuestos de rusos y ucranianos.

Reportería adicional de Elizaveta Fokht

Gráficos de Yaroslava Kiryukhina

Ilustraciones de Natalia Maka

BBC:

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