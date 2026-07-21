Encuentran sin vida a una reina de belleza dentro de su apartamento en Honduras

Las autoridades hondureñas investigan la muerte de Wualys Suseth Fuentes Aquino, de 23 años, quien ostentaba el título de virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026.

La joven fue encontrada sin vida en el apartamento donde residía en la capital del país, un hecho que ha generado consternación en el ámbito de los certámenes de belleza y entre la ciudadanía.

De acuerdo con medios locales como el diario La Tribuna, el hallazgo ocurrió luego de que personas cercanas perdieran contacto con la joven y alertaran a las autoridades. Equipos policiales y personal de Medicina Forense acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes.

La portavoz de Medicina Forense informó que la causa y la manera de muerte permanecen en estudio, ya que aún se esperan los resultados de análisis especializados, entre ellos pruebas de laboratorio e histopatología.

Encuentran sin vida dentro de un apartamento a Wualys Fuentes Aquino en la colonia Altos de El Trapiche en la capital de Honduras, ella era la actual virreina del Miss Universo Tegucigalpa. pic.twitter.com/oEmW2CQGZA — Mix de Medio (@MixDeMedio_) July 21, 2026

Asimismo, señaló que, de manera preliminar, el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia o maltrato, por lo que será el dictamen médico legal el que establezca las causas del fallecimiento.

Tras la autopsia, los restos de Fuentes fueron entregados a sus familiares para ser trasladados al departamento de Comayagua, donde será velada y posteriormente sepultada.

La noticia provocó múltiples muestras de pesar en redes sociales por parte de amigos, familiares y personas vinculadas a los concursos de belleza, quienes destacaron el carisma y la trayectoria de la joven.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa de la muerte y mantienen abierta la investigación. Se espera que los resultados de los estudios forenses permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento en los próximos días.

Sigue leyendo:

– Exreina de belleza asesinada en Ecuador pudo ser ubicada por sus sicarios por una foto en Instagram.

– Reina de belleza de Tijuana fue hallada sin vida y con huellas de violencia horas después de desaparecer.