Pronóstico del clima en Austin para este martes 21 de julio

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, se prevén pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 104 grados Fahrenheit (40ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sur, que rondará los 4.35 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 1% para este día. La presión atmosférica media será de 1011.6 hPa, una medición que irá constante a lo largo de la jornada. El Sol saldrá a las 06:43 h y el atardecer será a las 20:32 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que se esperan nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 81 y los 108 grados Fahrenheit (27 y 42 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en este estado cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

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