Austin: el tiempo para hoy viernes 31 de julio

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, se esperan pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 102 grados Fahrenheit (39ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del suroeste, que alcanzará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 2% para este día. La presión atmosférica media será de 1014.1 hPa, una medición que irá constante conforme avance el día. El amanecer será a las 06:49 h y el crepúsculo será a las 20:26 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 77 y los 97 grados Fahrenheit (25 y 36ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

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