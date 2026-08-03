Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 3 agosto de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 3 de agosto de 2026.

03/21 – 04/19

Los dilemas a los que te enfrentarás requerirán que te conectes con tu alma, donde se hallan todas las respuestas. Respirar de manera consciente y repetir afirmaciones positivas te ayudará a aquietarte e ir entrando, poco a poco, en un estado de mayor serenidad interna.

04/20 – 05/20

Rodéate de personas que te inspiren, te conmuevan y con las que sintonices afectivamente. Si notas que alguien se acerca por conveniencia o busca sacar ventaja a través tuyo, aléjate. Recuerda que las actitudes competitivas suelen enturbiar las amistades y debilitar el encanto de los vínculos.

05/21 – 06/20

En el ámbito laboral te convendrá manejarte con cautela y evitar cualquier actitud que pueda desentonar. Si te muestras demasiado individualista, tu popularidad podría decaer, así que procura cumplir tu papel. Asume tus compromisos, aunque eso implique postergar algunos deseos personales.

06/21 – 07/20

Recuerda que, para encontrar tu camino, primero tendrás que despedirte de antiguos enojos. Al dejar atrás programaciones negativas, reconocerás las oportunidades que la vida te ofrece en el presente. La fe y la oración te ayudarán a disolver la tensión psíquica y hallar orientación.

07/21 – 08/21

Tu mundo emocional estará algo convulsionado, así que prepárate para navegar por aguas turbulentas. Comparte tu intimidad solo con quienes sepan tratarte con delicadeza. Sobre todo, elige muy bien a quién le confías tus secretos, porque la discreción será tu mejor aliada.

08/22 – 09/22

Estás sometido a ciertas presiones y eso podría repercutir en tu vida sentimental si no tomas medidas a tiempo. Evita convertir a tu pareja en el blanco de tus frustraciones y procura registrar también sus sentimientos. Si estás soltero, muéstrate más receptivo para favorecer nuevos encuentros.

09/23 – 10/22

Este será un excelente momento para ocuparte de tu salud. Recuerda que tu cuerpo es un recinto sagrado que merece devoción y cuidado. Promueve aquellos hábitos cotidianos que favorecen tu bienestar y evita caer en la hiperactividad o en cualquier tipo de exceso.

10/23 – 11/22

En el amor no te ayudarán las estrategias, las maquinaciones ni los juegos de poder. El acceso más directo a la felicidad está en tu corazón. Recuerda que la dicha no consiste en ganar o perder, sino en sentir, entregarte al momento presente y conectar de manera genuina con lo que vives.

11/23 – 12/20

Tienes la misión de proteger a quienes forman parte de tu círculo íntimo para que las influencias externas no siembren discordia. Procura resolver los asuntos familiares puertas adentro, lejos de la mirada de terceros. La discreción será tu mejor aliada para preservar tu hogar.

12/21 – 01/19

Hoy te convendrá dedicar más tiempo a tus vínculos fraternales. Promover la complicidad con tus pares te ayudará a aliviar el estrés que vienes acumulando. Además, hay una conversación muy sensible que ya no puedes seguir postergando. Hablar con empatía traerá alivio.

01/20 – 02/18

Te recomiendo administrar tu dinero con prudencia. Gasta solo lo necesario y evita llevar grandes sumas encima para no caer en tentaciones. Este no es un momento favorable para arriesgar tu patrimonio en juegos de azar ni para hacer gastos impulsivos o excesivos.

02/19 – 03/20

Tu padre, un hermano, un tío u otra figura familiar de fuerte carácter podría intentar imponerte su voluntad. Sin embargo, recuerda que nadie conoce mejor que tú el camino que deseas recorrer. Antes de tomar una decisión, escucha con atención tu voz interior.