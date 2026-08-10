Campeona olímpica Hezly Rivera se creció para ganar su segundo título al hilo en EE.UU.

La gimnasta estadounidense de ascendencia dominicana Hezly Rivera conquistó su segundo título nacional consecutivo en el Campeonato de Gimnasia de Estados Unidos.

A sus 18 años de edad y tras haber formado parte del equipo galardonado con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta superó una lesión en el tendón de la corva para consolidar su posición como el referente estelar del programa femenino con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

BACK-TO-BACK. ?

Hezly Rivera becomes the first woman since Simone Biles to win two consecutive U.S. All-Around Gymnastics TITLES! pic.twitter.com/totRBjpboH — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) August 10, 2026

Una hazaña histórica fuera del legado de Biles

Con una puntuación acumulada de 111.950 puntos en las dos jornadas de competencia, Hezly Rivera superó por más de un punto a su escolta inmediata, Claire Pease.

Este resultado convierte a Hezly Rivera en la primera gimnasta norteamericana no llamada Simone Biles en encadenar dos campeonatos nacionales individuales consecutivos desde que Jordyn Wieber lo consiguiera en las temporadas 2011 y 2012.

En declaraciones concedidas a los medios tras la ceremonia de premiación oficial del certamen, Hezly Rivera abordó la responsabilidad de asumir un rol protagónico dentro del grupo de competidoras: “Me siento cómoda con eso y me encanta, de alguna manera, ser una líder”, puntualizó la atleta al evaluar su evolución deportiva en los últimos dos años.

ANOTHER TITLE FOR HEZLY RIVERA ?



She is the first woman since Simone Biles to win two consecutive U.S. All-Around Gymnastics titles ? pic.twitter.com/y1cYsalEl2 — Yahoo Sports (@YahooSports) August 10, 2026

Resiliencia mental y superación

La consecución del campeonato requirió que Hezly Rivera ejecutara una remontada desde la cuarta casilla de la clasificación general, luego de sufrir una caída en la prueba de barras asimétricas durante la jornada del jueves. Tras ajustar la precisión de sus ejecuciones en la viga de equilibrio y en la rutina de suelo durante la sesión dominical, la deportista confirmó que la fortaleza psicológica resultó clave para sobreponerse a los contratiempos físicos derivados de su participación en los Juegos Panamericanos.

“Creo que eso demuestra lo fuerte que soy mentalmente, porque físicamente todo está ahí”, expresó Hezly Rivera en su encuentro con la prensa acreditada al analizar la gestión de sus rutinas. En relación con el acompañamiento a las integrantes de menor experiencia en el circuito de élite, la gimnasta añadió: “Es muy importante dar charlas de ánimo porque cuando eres joven todavía estás aprendiendo mucho, así que es bueno recibir vibras positivas”.

Hezly Rivera remontó viniendo de la cuarta posición en el inicio de la jornada dominical en el campeonato nacional de gimnasia. (AP/Ross D. Franklin)

Posicionamiento hacia el Campeonato Mundial y balance técnico

El desempeño de la monarca nacional le permite encabezar la selección norteamericana con miras al próximo Campeonato Mundial de Gimnasia a celebrarse en los Países Bajos. Sus entrenadores, Anna Liukin y Valeri Liukin, destacaron el crecimiento técnico mostrado por la competidora, una apreciación compartida por la multimedallista olímpica Jade Carey, quien obtuvo el título en la prueba de salto y finalizó en la quinta posición del concurso general.

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación en Phoenix, Jade Carey resaltó la consistencia exhibida por su compañera en la jornada decisiva: “Creo que Hezly Rivera hizo un trabajo fantástico esta noche y se demostró a sí misma y a todos los demás que es capaz de muchísimo”, declaró la experimentada gimnasta.

El cuadro de honor del certamen completó sus posiciones principales con Charleigh Bullock en el tercer lugar, Reese Esponda en el cuarto puesto y Skye Blakely en la séptima casilla tras registrar penalizaciones en la prueba de suelo.

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