Hombre de Florida es acusado de esconder una cámara en el cuarto de una menor y compartir las imágenes

Un hombre de Florida fue arrestado después de que investigadores lo acusaran de esconder una cámara en el dormitorio de una menor y compartir la transmisión con otro hombre que enfrenta graves cargos por presunto abuso sexual contra niños.

Jeffrey Fischer, de 44 años, residente de DeBary, fue detenido el 4 de agosto como parte de una investigación que, según las autoridades, también permitió establecer vínculos con Daniel Rodriguez, de 35 años.

Rodriguez fue arrestado en mayo y enfrenta acusaciones relacionadas con la violación, abuso sexual y exhibicionismo ante dos familiares menores de edad. Los investigadores también lo vincularon con material de abuso sexual infantil, incluidos archivos que involucrarían a niñas de tan solo 2 años.

La investigación posteriormente llevó a las autoridades hasta Fischer, quien presuntamente había intercambiado mensajes con Rodriguez y mantenía conversaciones relacionadas con el abuso de una menor.

Una cámara oculta en el dormitorio de una menor

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los investigadores también encontraron mensajes en los que Fischer presuntamente fantaseaba con abusar de la menor.

La investigación señala además que Fischer habría utilizado herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes y videos de contenido sexual con la apariencia de la menor.

Según los investigadores, otras imágenes generadas mediante inteligencia artificial involucraban a otra adolescente y a tres mujeres adultas.

Las autoridades señalaron que estos hallazgos surgieron durante la investigación relacionada con Rodriguez.

Cientos de archivos vinculados al otro sospechoso

El caso de Fischer está relacionado con una investigación de mayor alcance sobre Rodriguez.

Los investigadores identificaron cerca de 300 fotografías y videos que representarían abuso sexual infantil asociados con una cuenta de Verizon vinculada a un número telefónico asignado a Rodriguez.

Según los fiscales, algunos de los archivos presuntamente muestran a Rodriguez abusando sexualmente de una familiar menor de edad. Otros materiales, de acuerdo con los investigadores, lo mostrarían realizando actos sexuales frente a una niña y un niño.

Las autoridades sostienen que Rodriguez aparece identificable en varios de los archivos mediante su rostro o características físicas, incluidos tatuajes.

El expediente forma parte de una investigación que ha generado cargos especialmente graves contra Rodriguez.

La Fiscalía Estatal de Florida señaló en junio que busca la pena de muerte contra Rodriguez por los delitos sexuales que presuntamente cometió contra menores.

Según la Fiscalía, se trataría del primer caso en el 18.º Circuito Judicial de Florida en el que los fiscales solicitan la pena capital por delitos sexuales considerados especialmente atroces contra niños cuando estos no provocaron la muerte de las víctimas.

La investigación contra Rodriguez habría permitido posteriormente identificar la relación que mantenía con Fischer.

Las autoridades sostienen que ambos intercambiaban mensajes relacionados con el abuso de menores.

Fischer enfrenta 21 cargos

Fischer enfrenta un total de 21 cargos, entre ellos dos acusaciones de agresión sexual contra una menor de 12 años y seis cargos de abuso sexual lascivo contra un niño menor de 12 años.

También enfrenta 50 cargos relacionados con la posesión de material que representa conducta sexual de menores.

Los investigadores indicaron que parte del material encontrado correspondía a niñas de entre 2 y 10 años.

Según los fiscales, algunos de los archivos muestran a menores participando en actos sexuales con hombres o siendo obligadas a realizar comportamientos de carácter sexual.

El caso permanece bajo investigación.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero