Horóscopo de hoy para Géminis del 10 agosto de 2026

En asuntos de dinero compartido con familiares, el afecto estará en juego, por lo que te convendrá actuar con cautela y prudencia. Evita gastos superficiales destinados a aparentar y protege tus ahorros. Prioriza la estabilidad económica antes que los lujos o las compras vanidosas.

Horóscopo de amor para Géminis Si preguntan tu opinión podrás arrepentirte después de no haber elegido las palabras correctas con cuidado con aquellos que están cerca de ti. El acercamiento provocativo que estas tomando difícilmente será bien recibido y tal vez descubras que te tienes que pedir perdón más adelante para mejorar las relaciones.

Horóscopo de dinero para Géminis Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.