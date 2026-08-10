Pánico en vuelo de Delta: pasajeros evacúan por toboganes tras reportarse humo en la cabina

Un vuelo de Delta Air Lines que se dirigía desde Atlanta hacia Orlando tuvo que regresar al aeropuerto poco después de despegar y evacuar a todos sus ocupantes mediante los toboganes de emergencia, luego de que se reportaran vapores y humo a bordo.

El incidente ocurrió el sábado por la mañana cuando el vuelo 2204 despegó del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta a las 7:23 a. m.

Apenas 36 minutos después, el Boeing 757 regresó al aeropuerto debido a reportes de vapores en la cabina de mando y posteriormente humo en la parte trasera de la aeronave.

El avión fue recibido por equipos de emergencia en una de las calles de rodaje del aeropuerto. Un total de 199 pasajeros y seis miembros de la tripulación fueron evacuados utilizando los toboganes de emergencia, informó Delta Air Lines.

La aerolínea señaló que la tripulación siguió los procedimientos establecidos para regresar al aeropuerto después de detectar los vapores.

“La seguridad es primordial en Delta y nos disculpamos con nuestros clientes por su experiencia”, indicó la compañía en un comunicado.

El piloto ordenó evacuar el avión

El momento de mayor tensión ocurrió cuando la aeronave se encontraba de regreso hacia el aeropuerto.

En comunicaciones con el control de tráfico aéreo, el piloto informó que la situación había cambiado y que era necesario desembarcar a los pasajeros inmediatamente.

“Delta 2204, cambio de planes. Ahora tenemos humo en la parte trasera y necesitamos desembarcar inmediatamente”, se escucha decir al piloto en el audio de las comunicaciones aéreas.

La aeronave aterrizó en Atlanta y fue recibida por los equipos de emergencia.

Delta informó que los pasajeros pudieron continuar su viaje hacia Orlando en otro avión.

Pasajero describe momentos de tensión

Jordan Conlin, uno de los pasajeros que viajaba en el vuelo junto con su familia, relató a Fox 5 los momentos de tensión que vivieron durante el regreso a Atlanta.

Según su relato, el piloto informó a los pasajeros que la cabina de mando se había llenado de vapores y que ambos pilotos habían tenido que colocarse máscaras de oxígeno.

Conlin dijo que inicialmente el vuelo parecía desarrollarse con normalidad. Sin embargo, los pasajeros comenzaron a percibir un ligero olor que describió como similar al escape de combustible de un avión.

La situación cambió durante el aterrizaje. El pasajero recordó haber escuchado al piloto ordenar a los ocupantes que se prepararan para el aterrizaje.

“Cuando el piloto grita ‘brace, brace, brace’ durante el aterrizaje, solo pienso: ‘¿qué tan grave es realmente la situación?’”, relató.

Aunque el aterrizaje fue tranquilo, Conlin dijo que la evacuación generó momentos de miedo y confusión entre los pasajeros.

“Bajarse del avión se sintió increíble porque era un caos”, contó.

El pasajero describió a personas gritando y entrando en pánico mientras abandonaban la aeronave.

“Nunca piensas que te va a pasar a ti y, de repente, lo que debería haber sido un vuelo normal se convierte en algo muy, muy aterrador”, señaló.

Conlin indicó que finalmente pudo continuar el viaje junto con su familia y llegar a Orlando de manera segura.

Delta inspeccionó el Boeing 757

Después de la evacuación, equipos de mantenimiento inspeccionaron el Boeing 757.

Hasta el momento, la aerolínea no ha informado cuál fue la causa de los vapores y el humo reportados durante el vuelo.

Delta confirmó que la tripulación actuó conforme a los procedimientos establecidos y que el avión regresó al aeropuerto como medida de seguridad.

La investigación sobre el origen de los vapores y el humo continúa.

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