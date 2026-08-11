Dallas: pronóstico del tiempo para este martes 11 de agosto

Este martes 11 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 102 grados Fahrenheit (39ºC). La probabilidad de lluvia será del 2% y se esperan nubes escasas. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 14.91 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 81 grados Fahrenheit (27ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 11.18 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:48 h y el crepúsculo será a las 20:17 h. Durante el día habrá 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 102 grados Fahrenheit (26 y 39ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 2% por la mañana, 3% por la tarde y 2% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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