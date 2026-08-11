Dos trabajadores de limpieza son hallados muertos a tiros dentro de una escuela primaria de Chicago

Dos trabajadores de limpieza fueron encontrados muertos el lunes dentro de una escuela primaria de Chicago, en un caso que es investigado por la policía como una muerte a tiros.

Los cuerpos de una mujer de 48 años y un hombre de 63 fueron localizados durante la tarde en la Mark Twain Elementary School, informó la policía de Chicago.

Ambas víctimas presentaban una herida de bala en la cabeza, de acuerdo con las autoridades.

Los trabajadores fueron trasladados inicialmente a un hospital en estado crítico, pero posteriormente fueron declarados muertos.

La policía recuperó un arma de fuego en el lugar.

No había estudiantes en el edificio

Las autoridades señalaron que ningún estudiante se encontraba dentro del plantel cuando ocurrió el hallazgo.

Matthew Moline, director de la Mark Twain Elementary School, confirmó que miembros de la comunidad escolar estuvieron involucrados en el incidente, aunque no identificó públicamente a las víctimas.

En una comunicación dirigida a las familias y al personal de la escuela, Moline aseguró que las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido.

“Tomaremos muy en serio esta situación”, señaló el director.

La escuela también indicó que proporcionará información adicional a la comunidad a medida que avance la investigación.

Por el momento, las autoridades no han informado qué relación existía entre las dos víctimas ni han establecido públicamente las circunstancias en las que fueron baleadas.

El sindicato expresó su pesar

Los trabajadores pertenecían al personal de mantenimiento y limpieza de la escuela.

Trumaine Reeves, vicepresidente ejecutivo del sindicato SEIU Local 73, que representa a trabajadores de servicios de limpieza, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Los únicos hechos que conocemos en este momento son que dos familias han perdido a un ser querido”, señaló Reeves en un comunicado.

El dirigente sindical también extendió sus condolencias al personal, los estudiantes y las familias de la Mark Twain Elementary School.

Hasta el momento no se han informado arrestos ni se ha establecido públicamente un posible móvil.

El caso permanece bajo investigación.

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