Horóscopo de hoy para Libra del 11 agosto de 2026

Vas a tener mucho trabajo y estarás muy expuesto. Si quieres cuidar tu reputación, deberás calcular bien cada paso en la construcción de tu trayectoria. Estarás rodeado de personas exigentes, atentas a tus aciertos y errores. Esfuérzate y deja que él profesionalismo demuestre por sí solo.

Horóscopo de amor para Libra Sales y te diviertes, realizas actividades especiales que disfrutas al compartir con los demás. Lleva a tu pareja a un viaje y disfrutar el tiempo que están solos. Si eres soltero acepta cualquier invitación y dedícate a socializar. Tienes algunos encuentros excitantes y de coqueteo. Eres capaz de usar esta oportunidad para tocar tierra.

Horóscopo de dinero para Libra Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.