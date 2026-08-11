Mujer de Florida es acusada de fingir que tenía cáncer para estafar a más de 200 personas

Una mujer de Florida fue arrestada después de que las autoridades la acusaran de fingir durante años que padecía cáncer para conseguir dinero de cientos de personas que creían estar ayudándola a cubrir los gastos de su tratamiento.

Maribeth Ellen Jones, de 51 años y residente de Bonita Springs, fue acusada de hurto mayor de entre $20,000 y $100,000, un delito grave de segundo grado.

Jones se entregó esta semana en el Naples Jail Center después de que los detectives obtuvieran una orden de arresto, informó la Oficina del Sheriff del condado de Collier.

De acuerdo con los investigadores, la mujer trabajaba como directora de actividades en una comunidad y entre 2022 y 2024 habría contado a los residentes que tenía cáncer y estaba sometiéndose a tratamiento.

Las autoridades sostienen que 238 residentes de Naples terminaron entregándole dinero porque creían que necesitaba ayuda para enfrentar la enfermedad.

Habría simulado incluso los efectos de la quimioterapia

La investigación sostiene que Jones no se limitó a afirmar que tenía cáncer.

Los detectives indicaron que también habría asegurado que su condición estaba empeorando y permitió que miembros de la comunidad le cortaran el cabello para crear la apariencia de que se preparaba para someterse a quimioterapia.

Los residentes organizaron una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudarla.

La cuenta estaba vinculada a una cuenta bancaria personal de Jones, según la Oficina del Sheriff del condado de Collier.

Además de las donaciones realizadas mediante la plataforma, algunas personas le entregaron dinero en efectivo y cheques personales.

Los investigadores determinaron posteriormente que Jones no padecía cáncer y que habría utilizado las contribuciones para pagar deudas personales.

Ya había recibido dinero mediante otras campañas

El caso también llevó a los investigadores a revisar antecedentes de recaudaciones anteriores relacionadas con Jones.

Según la Oficina del Sheriff, la mujer había sido beneficiaria de dos campañas anteriores en GoFundMe en las que también afirmó tener cáncer.

La plataforma confirmó que las campañas relacionadas con Jones fueron retiradas.

Un portavoz de GoFundMe señaló que la empresa tiene una política de tolerancia cero frente al uso indebido de su plataforma y contra quienes intenten aprovecharse de la generosidad de otras personas.

La compañía indicó que la cuenta de Jones fue bloqueada para futuras campañas.

Además, más de $41,000 fueron devueltos a los donantes a través del programa Giving Guarantee de GoFundMe.

Sheriff cuestiona el daño causado a las víctimas

El sheriff del condado de Collier, Kevin Rambosk, calificó el caso como especialmente preocupante porque, según la investigación, Jones habría utilizado la solidaridad de personas que creían estar ayudando a una mujer enferma.

“Este es un caso indignante porque explotó la bondad y generosidad de personas que realmente querían ayudar a alguien que creían que estaba luchando por su vida”, afirmó Rambosk.

El funcionario advirtió que las autoridades actuarán contra quienes utilicen engaños para obtener dinero de los residentes.

“Si miente para robar aprovechándose de la generosidad de otros en el condado de Collier, la arrestaremos y tendrá que rendir cuentas”, señaló.

Rambosk agregó que este tipo de fraude no solamente genera pérdidas económicas para las víctimas.

También puede afectar la confianza en las campañas legítimas destinadas a ayudar a personas que realmente enfrentan enfermedades graves y necesitan apoyo financiero.

Jones enfrenta actualmente un cargo de hurto mayor relacionado con la presunta obtención fraudulenta de más de $40,000.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero