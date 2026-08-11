Sentencian a la exmodelo de OnlyFans Courtney Clenney tras declararse culpable de matar a su novio

La exmodelo de OnlyFans, Courtney Clenney, fue sentenciada a 6 años de prisión tras declararse culpable de homicidio involuntario por la muerte a puñaladas de su novio, luego de aceptar un acuerdo con la fiscalía.

Clenney también cumplirá 5 años de libertad condicional como parte de su sentencia.

La exmodelo de OnlyFans fue acusada de apuñalar a su novio hasta la muerte dentro de un apartamento en Miami en 2022.

Clenney compareció ante un tribunal de Miami, donde aceptó el acuerdo, que incluía declararse culpable de homicidio involuntario con arma mortal. Anteriormente había sido acusada de asesinato en segundo grado.

Tras su liberación, deberá someterse a una evaluación y tratamiento de salud mental, así como a una evaluación y tratamiento por abuso de sustancias. Además, Clenney no podrá beneficiarse económicamente de este caso.

Former OnlyFans model Courtney Clenney pleaded guilty to her boyfriend’s stabbing death. Clenney pleaded guilty to manslaughter in Christian Obumseli’s death and was sentenced to six years in prison?after initially claiming she stabbed Obumseli in self-defense. pic.twitter.com/O6FqFagHjF — Court TV (@CourtTV) August 10, 2026

Este acuerdo se produce tras el apuñalamiento mortal de Christian Obumseli en abril de 2022. Días después de su muerte, Clenney fue arrestada en Hawái y acusada de homicidio en segundo grado.

Ella alegó defensa propia porque él la maltrataba. Su abogado también había afirmado previamente que ella arrojó el cuchillo para protegerse.

“Esto demuestra ante el tribunal que nuestra clienta es creíble, que su defensa propia es creíble y que la acción que tomó esa noche fue necesaria para salvar su vida”, declaró Frank Prieto, abogado de Clenney.

El abogado de la familia de Obumseli, Larry Handfield discrepó. “Eso es incompatible con el sentido común”, afirmó. “Es imposible que, al lanzar un cuchillo, este caiga tan profundamente hacia abajo”.

En el juicio se mostró un video de un enfrentamiento previo entre Obumseli y Clenney, ocurrido meses antes de su muerte, y las pruebas recabadas tras la detención de Clenney revelaron una relación conflictiva entre ambos.

A finales de julio, los abogados de Clenney anunciaron que se había llegado a un acuerdo con la fiscalía, a medida que el caso se acercaba al juicio.

La semana pasada, el abogado de la familia de Obumseli emitió un comunicado en respuesta al acuerdo, en el que afirmaba, entre otras cosas: “Declararse culpable y aceptar la plena responsabilidad iniciará el proceso para cerrar este trágico suceso que ha cambiado la vida de la familia Obumseli”.

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