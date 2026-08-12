Horóscopo de hoy para Libra del 12 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 12 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Las oportunidades de diversión y encuentro se multiplicarán. No te límites a una sola propuesta: este es un momento para explorar nuevas experiencias. El contacto con grupos y círculos de personas renovará tu entusiasmo, abrirá nuevas puertas y devolverá vitalidad a tus proyectos.

Horóscopo de amor para Libra

Cualquier compromiso con tu pareja mejora su relación y la hace mucho mejor. Si eres soltero, creas una impresión favorable con cierta persona que muestra un interés inusual en ti, que se nutre de tu aliento. Es buena idea para ti convencer a esta persona especial de tus intenciones románticas.

Horóscopo de dinero para Libra

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraLibra

Encuentras a tu pareja seductora y quieres tener más diversión. No esperes siempre a llegar a la recámara, podría ser interesante hacer el amor impulsivamente cuando sea el momento correcto. El pensamiento de que puedas ser visto por terceras personas solo aumenta el factor de emoción. Ten cuidado de no ser atrapado o ahuyentado, eso verdaderamente asesinaría la pasión.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Libra
Trending
Contenido Patrocinado
Trending