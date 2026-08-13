Arrestan a pareja en West Virginia acusada de vivir con un niño y tres perros entre basura y desechos

Una pareja de West Virginia fue arrestada después de que las autoridades encontraran a un niño y tres perros dentro de una vivienda que describieron como “repulsiva”, infestada de insectos y cubierta de basura, heces de animales y otros desechos.

Dakota McIe, de 23 años, y Ciarra Lacey, de 22, enfrentan cargos por negligencia infantil y maltrato animal, según las autoridades.

La investigación comenzó el 5 de agosto, cuando una persona preocupada entregó a la policía un video que mostraba las condiciones del interior de la vivienda.

De acuerdo con los registros revisados por medios locales, la casa estaba cubierta de basura y desechos, incluidos excrementos de animales y vómito humano. Parte de los desperdicios se encontraba cerca del lugar donde dormía el menor.

La vivienda estaba infestada de moscas

Las autoridades describieron las condiciones de la residencia como extremadamente insalubres.

En la cocina había grandes cantidades de moscas alrededor de comida en descomposición y basura acumulada. El olor dentro de la vivienda provocó náuseas a la persona que proporcionó el video a los investigadores.

Los registros también indican que la casa no tenía aire acondicionado y que una parte del baño no podía utilizarse.

Las condiciones fueron consideradas suficientemente graves como para que las autoridades intervinieran para proteger tanto al menor como a los animales.

Tres perros estaban encerrados sin comida ni agua visible

Los investigadores también encontraron tres perros encerrados en jaulas que, según los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Upshur, desprendían un fuerte olor a orina.

Los animales aparentemente no tenían comida ni agua visible.

Ante la situación, las autoridades solicitaron la intervención de control animal para retirar a los perros de la vivienda.

El caso también fue remitido a Servicios de Protección Infantil, que intervino para garantizar la seguridad del menor.

El niño quedó bajo custodia de un familiar

La edad y el sexo del niño no fueron divulgados en la información disponible sobre el caso.

Después de la intervención de las autoridades, el menor quedó bajo la custodia de uno de sus abuelos.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que el niño permanecía en la vivienda y determinar las responsabilidades de los adultos que estaban a su cargo.

McIe y Lacey fueron arrestados y acusados por los delitos relacionados con la presunta negligencia hacia el menor y el supuesto maltrato de los animales.

Lacey permanece detenida en Tygart Valley Regional Bail, con una fianza fijada en $30,000 en efectivo.

McIe, por su parte, fue liberado el 11 de agosto después de pagar una fianza de $5,000.

El caso continúa bajo investigación.

Sigue leyendo:

–Expolicía hispano de Washington mató a su exesposa, a su nueva novia y secuestró a su hijo

–Padre de Oklahoma mató a su esposa, tres hijos y luego se quitó la vida; un niño encontró los cuerpos

–Expolicía hispano que mató a su exesposa y a su novia se quitó la vida durante una persecución en Oregón