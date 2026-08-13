Los Mirlos, cumbia peruana que no conoce fronteras

A Jorge Rodríguez, fundador y director artístico de Los Mirlos, no deja de asombrarle lo lejos que ha llegado su banda, cuya música describe como “cumbia amazónica psicodélica”.

La definición no puede ser más exacta. Este grupo nació en una región de la selva de Perú —en la ciudad de Moyobamba—, a finales de los sesenta. Era un grupo de jovencitos sin más pretensión que mezclar en sus temas la exuberancia de lo que los rodeaba, una densa selva en la que abundaban los animales salvajes, hacía un calor intenso y con un estilo de vida muy alejado del que se vivía en urbes como Lima.

Los chicos aprendieron a tocar instrumentos gracias a que el padre de Rodríguez era músico y tocaba varios instrumentos, como el bandoneón y la guitarra. Fue miembro de varios grupos que interpretaban música tradicional de la región.

Jorge y los miembros de su banda, mientras tanto, además escuchaban la banda AM de la radio, que era la única señal que llegaba a esa remota región, y que programaba incesantemente cumbia colombiana. Para entonces Jorge y su banda ya conocían la música de Enrique Delgado, un célebre compositor y músico a quien se considera el padre de la cumbia peruana. Él fue el primero que incluyó la guitarra eléctrica en este género y mezcló los ritmos criollos con tintes psicodélicos.

Ramírez siempre ha reconocido que Delgado allanó el camino para su grupo.

“Cuando llegamos a la capital en 1971, el maestro estaba grabando con [su grupo] Los Destellos cumbia costeña, cumbia peruana […]; nosotros llegamos con otra alternativa”, dijo. “Traíamos nuestra cultura musical, nuestras raíces amazónicas, con nuestras guitarras también, pero con alegría, con otro sabor, otro toque, otro mensaje, cantándole a la selva”.

Desde esa fecha, Los Mirlos —cuyo nombre hace referencia a una ave de la Amazonía conocida por la melodía de su canto—, no han parado. Ramírez y su combo, que ahora integra a algunos de sus hijos, se han presentado en festivales de países como Rusia, Eslovenia, Canadá, Dinamarca, México y Brasil.

Actualmente están de gira por Estados Unidos con The World Meets Los Mirlos, que recientemente pasó por Nueva Jersey y que en los próximos días llegará a escenarios de California, Oregon, Texas, Nueva Orleans y Carolina del Sur. En Los Ángeles ofrecerán un concierto gratuito el sábado 15 de agosto como parte de la serie Live at The Music Center, que tiene lugar en la Jerry Moss Plaza de este centro.

Pero una de las joyas de la corona que Jorge Rodríguez no puede dejar de mencionar es su participación el año pasado en el festival de Coachella, uno de los más importantes del país, que tiene lugar cada abril en el valle de Coachella, en Indio, California. El grupo tocó los dos fines de semana que se efectúa la fiesta.

El cartel oficial de esa edición incluyó a superestrellas de la música como Lady Gaga, Green Day, Missy Elliott y Post Malone. Y el escenario donde tocó el grupo peruano fue el de rock alternativo y de música latina y alternativa.

“Coachella fue grandioso”, dijo Rodríguez.

El nombre de la gira hace referencia al nombre del disco más nuevo de la banda, “The World Meets Los Mirlos”, un disco de estudio de doce temas que fue grabado entre Nueva York, Miami, México y Perú. En él se incluyen las voces de artistas como Juanes, Bomba Estéreo, Guaynaa, LA LOM, Los Bitchos, Monsieur Periné y otros.

Los Mirlos están felices porque en este proyecto ningún artista sacrificó su estilo, todo lo contrario, dijo Rodríguez.

“Cada uno muestra su cultura”, dijo. “Nos dimos gusto con este disco”.

Al terminar su gira por Estados Unidos, Los Mirlos viajarán al sur para ofrecer conciertos en Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador y Brasil.

“De verdad que no paramos, estamos ‘full’ de trabajo ahorita”, dijo Rodríguez. “Y todavía con ganas de seguir difundiendo nuestra cumbia amazónica por el mundo”.

En detalle

Qué: Live at The Music Center con Los Mirlos

Cuándo: sábado 15 de agosto a las 8 pm

Dónde: Jerry Moss Plaza de The Music Center, 135 N. Grand Ave., Los Ángeles

Cómo: entrada gratuita; informes musiccenter.org