Más de 120,000 canadienses firman para declarar persona non grata al embajador de EE.UU. en su país

En respuesta a una convocatoria lanzada por el portal de peticiones parlamentarias de Canadá, 123,000 canadienses firmaron exigiendo declarar como persona non grata a Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en su país.

El objetivo consiste en que el diplomático de 72 años nacido en Países Bajos y nombrado por el presidente Donald Trump embajador sea destituido con el respaldo de los ciudadanos y residentes de Canadá.

Las leyes canadienses establecen que, si la solicitud logra reunir cinco firmas y cuenta con el respaldo de un miembro del parlamento dispuesto presentarla, en un plazo máximo de 45 días el gobierno debe brindarle una respuesta formal por escrito.

Con el apoyo de la abogada Elizabeth May, miembro del Parlamento Canadiense, Leanne Walker, una mujer de Calgary, inició la petición el 21 de julio.

Además de exigir la destitución de Hoekstra como embajador, solicita que un comité parlamentario investigue las acusaciones de injerencia diplomática estadounidense en los asuntos canadienses.

Walker acusa al expresidente del Partido Republicano de Michigan convertido en embajador de normalizar las amenazas de Donald Trump de anexar Canadá como el “estado número 51”.

“No creo que ese sea el comportamiento normal de un diplomático, y estaba cansada de que se convirtiera en ruido de fondo”, señaló al noticiero de televisión CityNews Toronto.

Aunque, la detractora del embajador estadounidense es consciente de que quizá no sea reemplazado, espera que el resultado de su petición envíe un mensaje a Washington de la animadversión que causa su política expansionista. El plazo para recabar firmas concluye el 18 de noviembre.

Cabe señalar que desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca para cumplir con su segundo mandato dio a conocer que su objetivo era ampliar el territorio estadounidense anexándose a Canadá, Groenlandia y Venezuela.

Aunque en teoría este último país continúa conservando su independencia, desde que fue destituido Nicolás Maduro como presidente, Washington ejerce el control de su sector petrolero obligándole a entregarle los miles de millones generados por la venta de crudo.

Con relación a Groenlandia, la mayoría de su población se niega ser anexada como parte de Estados Unidos, una posición también adoptada por los canadienses.

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