Trump le ofrece a Canadá protegerla gratis con el “Golden Dome” si se convierte en su estado

El presidente Donald Trump asegura que si Canadá acepta convertirse en el estado 51 de la nación quedaría protegida por el sistema de defensa contra misiles conocido como “Golden Dome”.

A través de una publicación en la plataforma Truth Social, el mandatario de la nación volvió a tratar de convencer a su vecino del norte para anexarse a Estados Unidos.

“Le dije a Canadá, que desea mucho ser parte de nuestro fabuloso Sistema Cúpula Dorada, que costará 61 mil millones de dólares si siguen siendo una nación separada, pero desigual, pero costará CERO DÓLARES si se convierten en nuestro preciado estado 51. ¡Están considerando la oferta!”, indicó.

Los planes de Trump es que su novedoso sistema antimisiles pueda estar operando en tres años con un costo cercano a $175,000 millones de dólares.

El presidente Trump considera que Canadá ha abusado de su relación comercial con Estados Unidos y cree conveniente anexarlo como su estado 51. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

La meta es que el “Golden Dome” supere al “Iron Dome” (Cúpula se hierro) israelí, el cual desde hace 14 años intercepta cohetes de corto alcance y proyectiles de artillería dirigidos hacia la nación judía.

Al respecto, el gobierno canadiense ha manifestado su interés de estar protegido por los más de 400 satélites que, de manera permanente, se encargarán de monitorear a Estados Unidos.

Sin embargo, Mark Carney, primer ministro canadiense, ha declarado públicamente no estar dispuesto a ceder ante la presión de Donald Trump de anexar su territorio a Estados Unidos como moneda de cambio.

“Siempre he sido cuidadoso al distinguir entre el deseo y la realidad. Fui claro allí en la Oficina Oval, como lo he sido en todo momento en nombre de los canadienses, que esto nunca va a suceder. Canadá no está en venta. Nunca lo estará“, declaró a principios de este mes después de sostener una reunión con Donald Trump en Washington.

La visión del presidente estadounidense consiste en expandir el territorio estadounidense con fines de defensa y por ello considera pertinente, además de anexarse a Canadá, ejercer control sobre Groenlandia.

“Llegaremos hasta donde sea necesario. Necesitamos Groenlandia. Y el mundo necesita que tengamos Groenlandia, incluida Dinamarca”, señaló en una reunión con algunos representantes de los medios informativos, en marzo.

