“¿Estás lista para morir?”: buscan hombre con aterradora máscara que persiguió a varias personas en Filadelfia

La Policía de Filadelfia busca a un hombre que habría causado momentos de terror al perseguir y amenazar a varias personas mientras llevaba puesta una máscara blanca con apariencia de muñeca cerca del Ayuntamiento de la ciudad.

Los incidentes ocurrieron el miércoles en las inmediaciones de City Hall, donde el sospechoso habría abordado a varias personas y realizado comentarios amenazantes.

En uno de los casos, el hombre habría perseguido a una mujer de 40 años, quien terminó cayendo al suelo mientras intentaba escapar y sufrió lesiones.

Las autoridades indicaron que el sospechoso todavía permanece prófugo.

El hombre habría amenazado a una mujer

Según la Policía, el individuo se acercó a varias personas mientras llevaba la máscara y, en uno de los episodios, le preguntó a una mujer si estaba “lista para morir”.

El hombre habría comenzado a perseguirla mientras mantenía una de sus manos detrás de la espalda, lo que aumentó el temor de la víctima de que pudiera estar armado.

La mujer intentó alejarse corriendo, pero terminó cayendo y lesionándose.

Una de las víctimas contó a los investigadores que el sospechoso la confrontó en dos ocasiones y que tuvo que correr mientras pedía ayuda a gritos.

La Policía señaló que el hombre habría estado grabándose con un teléfono celular durante los incidentes.

Llevaba una máscara de muñeca y una mochila de cuadros

Las cámaras de vigilancia permitieron a los investigadores obtener imágenes del sospechoso.

La Policía de Filadelfia lo describió como un hombre negro de entre 16 y 20 años, de aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas de estatura.

Al momento de los hechos llevaba una máscara blanca de estilo muñeca infantil, con cabello negro, además de ropa oscura y una mochila con un patrón de cuadros negros y azules.

Las imágenes de vigilancia muestran al sospechoso desplazándose por diferentes zonas y corriendo detrás de personas.

El capitán de la Policía de Filadelfia, Jason Smith, señaló que el hombre habría confrontado a numerosas personas.

“Pudo acosar a bastantes personas, la mayoría de las cuales todavía no se han presentado”, afirmó Smith.

Las autoridades instaron a quienes hayan tenido algún encuentro con el sospechoso a comunicarse con la Policía.

También fue rechazado en un Dunkin’ Donuts

La conducta del hombre también llamó la atención en un establecimiento de Dunkin’ Donuts, donde los empleados se negaron a atenderlo debido a la máscara que llevaba puesta.

Según las autoridades, el sospechoso mostró un comportamiento errático dentro del restaurante y posteriormente abandonó el lugar.

La Policía también indicó que después de los incidentes cerca del Ayuntamiento, el hombre huyó hacia una estación de tren.

Los investigadores están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar su recorrido y establecer si estuvo involucrado en otros incidentes.

Policía pide ayuda para identificarlo

Las autoridades continúan tratando de identificar al hombre y reconstruir todos los episodios ocurridos ese día.

Debido a que varias personas podrían haber sido víctimas de amenazas o persecuciones y todavía no han denunciado los hechos, los investigadores creen que podría haber más casos relacionados.

La Policía señaló que el sospechoso probablemente enfrentará cargos por amenazas terroristas graves, acoso, agresión simple y poner imprudentemente a otras personas en peligro.

Por ahora, no se ha informado de ningún arresto.

La investigación permanece abierta.ia.

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