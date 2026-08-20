Tulsi Gabbard, exdirectora de inteligencia, reconoce desgaste por enfrentar al cáncer en su esposo

Tulsi Gabbard, exdirectora de inteligencia nacional, aceptó sentirse desgastada debido a lo complejo que le ha resultado enfrentar al cáncer de huesos detectado meses atrás en su esposo.

“Aquí estamos, casi tres meses después de que comenzara un programa de fisioterapia muy riguroso. Se frustra mucho porque quiere progresar más rápido, y a veces lo presionan demasiado”, señaló en una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS.

Acto seguido, la exfuncionaria advirtió que resta un largo camino para aniquilar por completo cualquier indicio de la enfermedad en el organismo de su compañero de vida.

“Aunque Abraham continúa recuperándose, tendremos que vigilarlo muy de cerca. Tendrá que seguir haciéndose resonancias magnéticas frecuentes para controlar si el cáncer reaparece, ya sea en el mismo lugar o en otras partes de su cuerpo”, mencionó.

Al inicio de la segunda etapa de Donald Trump al frente de la presidencia, el nombramiento de la samoana como parte del gabinete produjo comentarios negativos por la relación cultivada en el pasado con los gobiernos de Rusia y Siria.

Además, se le reprochaba haber militado cerca de cuatro años en el Partido Demócrata antes de declararse independiente.

No obstante, durante la campaña emprendida por Trump para recuperar la Casa Blanca, Gabbard lo asesoró sobre los puntos débiles donde podría atacar a Kamala Harris para vencerla al debatir.

A pesar de enfrentar muchas críticas sobre su desempeño, Tulsi Gabbard gozaba del respaldo de Donald Trump. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Dicho apoyo terminó siendo compensado por el republicano al darle uno de los cargos más importantes en su administración.

Lo inexplicable es que los comentarios de la exmilitar de 54 años fueron dejándola mal parada en Washington en los 15 meses que duró su gestión.

En junio del año pasado, compartió un sombrío video de tres minutos de duración en sus redes sociales donde afirmaba que el mundo está “más cerca que nunca del borde de la aniquilación nuclear”, lo cual puso en alerta a Washington sobre la capacidad de Gabbard para manejar información delicada.

De cualquier manera, se mantuvo firme en su puesto hasta mayo de este año cuando anunció anticipadamente su salida de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), pues su prioridad sería estar al cuidado de la salud de su esposo.

Durante su corta gestión, se le atribuye haber reasignado al 40% del personal de la agencia hacia otras oficinas de gobierno.

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