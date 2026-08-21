Horóscopo de hoy para Escorpio del 21 agosto de 2026

Llega un regalo inesperado: una herencia, un donativo, el cobro de un juicio o una alianza con un nuevo socio. Este suceso puede modificar tu situación económica y hacerte sentir que recibes un recurso valioso en el momento indicado, cambiando tu manera de entender la abundancia.

Horóscopo de amor para Escorpio Haz algo romántico que refuerce tu amor y el lazo de confianza que compartes con tu pareja. Si eres soltero estas socialmente en demanda, mantente abierto a hacer contactos, encantas a los demás fácilmente con tus formas ganadoras y no tienes problemas para tener una cita, ganas la aceptación sin ningún esfuerzo.

Horóscopo de dinero para Escorpio Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.