Horóscopo de hoy para Tauro del 21 agosto de 2026

Un recurso propio que no habías tenido en cuenta saldrá a la luz y te abrirá nuevas formas de negociar con aliados o financistas. Al reconocer mejor tu valor, descubrirás oportunidades de recibir ingresos por medio de otros y ampliar tus posibilidades económicas.

Horóscopo de amor para Tauro Encuentras difícil decir que no a los pedidos y demandas de los demás. Pareces más que deseoso de hacer compromisos que normalmente no tolerarías o considerarías. Es importante que seas más selectivo sobre con quien pasas el tiempo. Evita a los individuos que siempre están tratando de sacar ventaja de tu buena naturaleza.

Horóscopo de dinero para Tauro Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.