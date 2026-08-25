Florida recupera a 163 menores en operación contra el abuso y la trata con alcance internacional

Durante cinco días, agentes de distintas corporaciones siguieron pistas que cruzaron ciudades, estados y fronteras hasta localizar a 163 menores desaparecidos o considerados vulnerables. Algunos habían sufrido abuso, negligencia o explotación y otros eran posibles víctimas de trata.

La operación, denominada “Statewide Shield” (Escudo Estatal), fue encabezada por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) y se extendió a seis estados de Estados Unidos, Puerto Rico y 12 países, entre ellos México, Colombia, España, Brasil, Canadá e Italia.

La oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó este martes que los menores tenían entre dos meses y 17 años. El operativo se convirtió en la mayor operación de recuperación de menores en la historia del estado, según las autoridades.

“Muchos de estos niños han sido víctimas de quienes se aprovechan de los más vulnerables”, afirmó Uthmeier. “Gracias al excelente trabajo del FDLE, la Oficina de Procesamiento Estatal y nuestros socios estatales y locales, estos niños ahora están a salvo y reciben la atención que merecen”.

A statewide mission with one goal: bring Florida’s missing children home safely. Through Operation Statewide Shield, FDLE and our partner agencies recovered 163 children across Florida. The first state-led statewide recovery initiative of its kind, the operation became one of the? pic.twitter.com/ySUamkc6AX — FDLE (@fdlepio) August 25, 2026

Una operación que cruzó fronteras

El despliegue comenzó con equipos que trabajaron de manera simultánea en Pensacola, Tallahassee, Jacksonville, Orlando, Tampa, Fort Myers y Miami. La información compartida entre agencias permitió localizar a los menores y coordinar su recuperación.

De los 163 niños encontrados, 46 fueron recuperados en la región de Tampa Bay, 41 en Miami, 32 en Jacksonville, 21 en Orlando, 12 en Fort Myers, ocho en Pensacola y tres en Tallahassee, de acuerdo con el FDLE.

La operación también llegó a Alabama, California, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Tennessee y Puerto Rico. En el extranjero, las autoridades locales efectuaron acciones en Brasil, Canadá, Colombia, Dominica, Finlandia, Ghana, Guatemala, Italia, Jamaica, México, España y Taiwán.

El comisionado del FDLE, Mark Glass, destacó la coordinación entre policías, fiscales, autoridades de protección infantil y organizaciones civiles.

“Operation Statewide Shield demuestra el poder de la colaboración y el compromiso inquebrantable que comparten todas las agencias y organizaciones participantes para lograr una misión única: encontrar a nuestros niños y llevarlos a casa”, afirmó Glass.

AG James Uthmeier joins FDLE Commissioner Glass in Tampa to Announce the Rescue and Recovery of 163 Missing Children https://t.co/f2oVE2cLhc — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) August 25, 2026

Las autoridades no detallaron cuántos menores fueron localizados fuera de Florida ni precisaron cuáles de los casos estaban relacionados de manera directa con trata de personas.

La operación también abrió investigaciones penales. Hasta este martes, tres personas fueron detenidas por delitos relacionados con menores.

Entre los casos figura un sospechoso acusado de tres cargos por actos lascivos contra un menor y con una orden de arresto por interferencia en la custodia. Otro fue acusado de agresión contra una víctima de entre 12 y 16 años. Un tercer detenido enfrenta cargos por interferencia en un caso de custodia y resistencia a un agente sin violencia.

Las autoridades advirtieron que las investigaciones continúan y que se esperan más detenciones.

Los menores recuperados fueron trasladados a centros especializados, donde recibieron atención de trabajadores sociales, profesionales de protección infantil, personal médico y defensores de víctimas. El objetivo fue que la recuperación no

El National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) informó que en 2025 apoyó 32,167 casos de menores desaparecidos y logró resolver 90% de ellos. La organización señaló que 92% de los casos correspondieron a menores que se habían fugado, un grupo que enfrenta riesgos elevados de explotación, trata y violencia.

El organismo también encontró una relación importante entre desapariciones y trata sexual infantil. En 2025, uno de cada siete menores desaparecidos reportados al NCMEC fue considerado una posible víctima de trata sexual. La proporción fue especialmente alta entre los menores que desaparecieron de sistemas de protección infantil.

Esta acción ocurrió menos de un año después de otro operativo de recuperación de menores en Florida. En noviembre de 2025, las autoridades localizaron a 122 menores y realizaron seis arrestos durante una operación anterior.

Sigue leyendo:

– EE.UU. acusa a otros 4 miembros del CJNG por narcoterrorismo y tráfico de armas.

– EE.UU. identifica a “El 03” como nuevo líder del CJNG y ofrece recompensa por información que ayude a su captura.