Portero que peleó con Mbappé en el Mundial 2026 ahora jugará con su hermano en Francia

Orlando Gill dejó atrás su etapa en San Lorenzo de Argentina y emprendió viaje rumbo a Francia para convertirse en nuevo jugador del Lille, donde compartirá vestuario con Ethan Mbappé, hermano de Kylian. El arquero paraguayo, una de las figuras del Mundial 2026, llega al conjunto de la Ligue 1 después de una operación que ronda los $4 millones de dólares netos por el 50% de su pase y firmará un contrato por cinco temporadas.

El acuerdo entre Lille y San Lorenzo quedó cerrado el domingo, según información de Orange Sports, y el traspaso estaba pendiente únicamente de la revisión médica para avanzar hacia el anuncio oficial. El club francés es dirigido por Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti.

???? Lille agree deal to sign Orlando Gill from San Lorenzo, here we go! ??



Paraguay hero at World Cup set to join Lille for ?3.6m and 50% sell-on, as @CLMerlo reports.



Gill has already agreed on terms and will play under coach Davide Ancelotti. pic.twitter.com/SPTpPQndjP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2026

Gill, de 26 años, se despidió de San Lorenzo antes de iniciar su viaje desde el aeropuerto de Ezeiza.

“San Lorenzo para mí fue uno de los equipos grandes que me abrió las puertas. Siempre voy a estar agradecido con la institución por darme la oportunidad de vestir esa camiseta. Ahora los llevo en el corazón y no tengo muchas palabras decir para no emocionarme tanto. Voy a extrañar un montón, a la gente, a la hinchada, que siempre estaba ahí, en las buenas y en las malas, alentando. La verdad fue algo muy lindo”.

El arquero también expresó su satisfacción por el nuevo paso en su carrera.

“Estoy muy contento y feliz de dar este salto en mi carrera que luché tanto por este sueño y hoy se está cumpliendo”.

Del Mundial al reencuentro con la familia Mbappé

La actuación de Gill con Paraguay en el Mundial 2026 fue determinante para elevar su perfil internacional. Terminó el torneo como el arquero con más atajadas, con 28, y tuvo un papel destacado en el camino de su selección hasta los octavos de final.

Uno de sus momentos más importantes llegó contra Alemania. El encuentro terminó 1-1 y Paraguay consiguió avanzar después de una definición por penales en la que Gill detuvo dos remates.

También fue titular en el enfrentamiento contra Francia, que terminó con triunfo del conjunto europeo gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé a los 70 minutos. Después de ese partido, el arquero protagonizó un episodio con el delantero francés.

Orlando Gill on his postgame altercation with Mbappé pic.twitter.com/vtIQfdN8Yy — FOX Sports (@FOXSports) July 5, 2026

“Solo le quise saludar para felicitarlo y parece que se agrandó, no me dio bola (…) No me miró, no me dijo nada, solamente se reía”, declaró Gill tras el encuentro. Ahora, su llegada al Lille hará que comparta equipo con Ethan Mbappé.

El camino del paraguayo hasta Francia comenzó lejos de los grandes escenarios. Nacido el 11 de junio de 2000 en San Lorenzo, Paraguay, inicialmente jugaba como mediocampista en el Club 13 de Junio, antes de convertirse en arquero en el Sportivo San Lorenzo.

A finales de 2023 fue cedido a San Lorenzo de Argentina. Durante 2024 jugó en la reserva y debutó con el primer equipo en el último partido de ese año. En 2025 se consolidó como titular y el club argentino hizo efectiva su compra.

Paraguay keeper Orlando Gill tossed the ball at Kylian Mbappé after the final whistle and a scrum between the teams ensued pic.twitter.com/hIdVGnRxMv — FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

Gill disputó 63 partidos oficiales con San Lorenzo, mantuvo 31 vallas invictas y recibió 48 goles. Su balance fue de 22 victorias, 24 empates y 17 derrotas. Ese rendimiento le permitió ser convocado por Gustavo Alfaro a la selección paraguaya en 2025.

Tras su actuación en el Mundial, San Lorenzo acordó su salida al Lille por 4,5 millones de dólares brutos por el 50% de los derechos económicos que pertenecían al club. Ahora, Gill continuará su carrera en Francia, donde tendrá como compañero a Ethan Mbappé.

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