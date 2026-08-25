Ronald Johnson destaca operativo de México contra el CJNG que dejó 20 detenidos

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció las acciones realizadas por autoridades mexicanas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), operativo que dejó 20 integrantes de la organización criminal detenidos en Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático estadounidense destacó los resultados de los operativos desplegados entre el 21 y el 23 de agosto. Las fuerzas federales realizaron cateos en 36 inmuebles relacionados con actividades del grupo criminal.

“Reconozco a las autoridades mexicanas por estas operaciones contra integrantes del CJNG en varios estados. La variedad de bienes incautados demuestra el alcance y las diversas capacidades de estas organizaciones criminales”, señaló.

I commend Mexican authorities for these operations against CJNG members across multiple states. The range of assets seized demonstrates the reach and diverse capabilities of these criminal organizations?and why we must confront them on every front. Dismantling their? https://t.co/o98owWS89C — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 24, 2026

Durante las acciones fueron incautadas armas, drogas, dinero en efectivo, equipo de comunicación, vehículos y otros bienes. De acuerdo con los reportes sobre el operativo, también se decomisaron 113 vehículos, un dron y un inhibidor de drones, además de animales exóticos.

Johnson sostuvo que enfrentar a las organizaciones criminales requiere actuar en distintos frentes y resaltó que desmantelar sus capacidades operativas, logísticas y financieras contribuye a fortalecer la seguridad tanto de México como de Estados Unidos.

El reconocimiento del embajador ocurre en medio de la coordinación entre ambos países en materia de seguridad. La detención de los 20 integrantes del CJNG representa, de acuerdo con el mensaje de Johnson, un golpe a la estructura y a los recursos con los que opera la organización.

El diplomático también destacó la importancia de mantener los esfuerzos conjuntos frente a las organizaciones criminales, subrayando que la cooperación bilateral constituye un elemento relevante para combatir sus redes operativas, logísticas y financieras.

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