¿Por qué no puedo recordar lo que sueño? No estás solo y tiene una explicación

Despertar con la certeza de que tuviste un sueño, pero no recordar nada, puede ser inquietante. Sin embargo, debes saber que le ocurre a muchas personas y constantemente.

La capacidad para recordar los sueños está relacionada con las fases del sueño, especialmente con la fase REM. También influye la forma de despertar y la fragmentación del descanso.

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¿Por qué no puedo recordar lo que sueño?

Un artículo de la revista Very Well Mind, revisado por el doctor Armeen Poor, un experto en medicina del sueño, explica que olvidar lo que soñaste, inmediatamente después de despertar, tiene que ver con una reacción química del cerebro.

“Las señales eléctricas y las señales químicas que constituyen la experiencia del sueño pueden desaparecer al recuperar la vigilia”, indica el texto.

Incluso una persona con buena memoria puede ser incapaz de recordar qué soñó durante la noche. Sin embargo, cualquier situación en el transcurso del día podría provocar que reaparezca en la memoria algún extracto o fragmento del sueño.

Asimismo, cuando sueñas con emociones fuertes como miedo, ansiedad o angustia, la huella puede ser más duradera en la memoria e incluso sentir lo mismo cuando se recuerda.

Otra explicación es haber tenido menos sueños en la fase REM o que esta fase se haya visto alterada.

Los sueños especialmente vívidos suelen asociarse con esta etapa, y una transición desde el sueño REM hacia otra fase antes de recuperar plenamente la consciencia puede hacer que el contenido se desvanezca.

¿No recordar los sueños significa tener mala memoria?

Olvidar los sueños por sí solo no indica que una persona tenga un problema de memoria. El hecho de no conservar esos recuerdos al despertar puede formar parte del funcionamiento habitual del sueño.

Sin embargo, algunos trastornos pueden alterar tanto el descanso como el recuerdo de los sueños. La apnea obstructiva del sueño y la narcolepsia, por ejemplo, pueden provocar cambios en las transiciones entre sueño y vigilia.

Aunque no tiene nada que ver con la falta de memoria, sí conviene prestar atención a otros síntomas relacionados con el descanso y consultar con un profesional de la salud si es necesario.

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