Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 agosto de 2026

Podrás llevar adelante una transacción económica con resultados favorables. Hacia la tarde, tu imaginación estará más activa y surgirán ideas inspiradoras. Será momento para expresar aquello que llevas dentro y poner en palabras pensamientos que habitualmente permanecen guardados.

Horóscopo de amor para Capricornio Si tu pareja te evita, y prefiere estar sola, déjala tener el espacio que necesita. Pensando en eso, puede ser una consecuencia de tu mala conducta hacia ella, no te preocupes demasiado por esto, estar en calma un rato es poco probable que cause mucho daño a tu relación.

Horóscopo de dinero para Capricornio Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.