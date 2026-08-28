Irán niega haber planeado atentar contra la vida de Barron Trump

Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, descartó de manera rotunda haber planeado atentar contra la vida de Barron Trump como lo expuso hace un par de días el Servicio Secreto (USSS).

Medios informativos estatales de Irán difundieron un video donde se habla de una presunta recompensa de $10 millones de dólares por información que permita localizar a Barron Trump, hijo menor del presidente Donald Trump.

Durante cerca de tres minutos, en la grabación se logra escuchar con la frase en inglés “¿Dónde matar a Barron Trump?” y muestra imágenes de lugares relacionados públicamente con el joven de 20 años, entre ellos sitios en Nueva York.

Al respecto, Nate Herring, portavoz de la agencia, señaló que se ordenó investigar el origen del video y redoblar la seguridad en torno a la familia presidencial.

Sin embargo, durante una entrevista transmitida por la cadena de televisión libanesa Al-Manar, Mohsen Rezaei, máximo responsable de seguridad de Irán, echó por la borda la versión alertando sobre un presunto complot organizado para atentar contra la existencia del vástago del jefe de la nación.

If the economic war continues, not a single drop of oil will be exported? neither through the Strait of Hormuz nor from anywhere in the Persian Gulf. Iran will regard any country’s participation in or support for America’s economic war against the Iranian people as an act of war. — ???? ????? (@ir_rezaee) August 23, 2026

En contraparte, el militar de 71 años mencionó que un equipo de diplomáticos de la República Islámica se había concentrado en alcanzar un entendimiento con Omán sobre la creación de un corredor destinado al tránsito de embarcaciones a través del estrecho Ormuz.

No obstante, dicha ruta solo podría comenzar a utilizarse si el gobierno de Washington cumplía con una serie demandas.

De esta manera, no se proyecta, al menos por el momento, lograr un acuerdo que ponga fin a una guerra que está por cumplir medio año generando severas implicaciones para la economía global.

Y mientras la paz no logre restablecerse en Medio Oriente, tanto Donald Trump como el resto de su familia continuarán siendo resguardados por el Servicio Secreto, pues en Irán persiste el deseo de vengar la muerte del ayatolá Alí Jameneí ocurrida desde las primeras horas en que Estados Unidos comenzó a bombardear a Irán bajo el argumento de evitar que pudiera desarrollar armas nucleares.

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